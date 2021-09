Chá de quebra-pedra: como fazer e quais os benefícios

Conhecido pelas propriedades capazes de auxiliar em problemas renais, o chá de quebra-pedra vem da planta medicinal com o mesmo nome popular, mas que também é chamada em outras regiões do Brasil de Pimpinela branca, Saxífraga, Arranca-pedras, Quebra-panela, ou até mesmo Fura-parede.

Cientificamente, ela é conhecida como Phyllanthus niruri e pode ser encontrada facilmente nas mais diversas versões em locais como supermercados, hortas e até mesmo em feiras livres. Ainda assim, no preparo de chás, por exemplo, ela é geralmente utilizada com as flores ou em pó.

Segundo a nutricionista Jamile Tahim*, entre as propriedades mais importantes do chá de quebra-pedra estão a capacidade antiespasmódica, os potenciais efeitos na redução dos níveis plasmáticos de ácido úrico, além da ação analgésica para dores de origem neurogênicas ou inflamatórias.

"Outra propriedade é que ela possui ação inibitória na formação de cálculos renais, também apresentando atividade antioxidante devido à presença de compostos bioativos como taninos e flavonoides", esclarece a profissional.

Quais os benefícios do chá de quebra-pedra?

Ainda conforme Jamile, os benefícios do chá de Quebra-pedra não se encerram nas questões renais ou da urolitíase, definição de pedra nos rins. Nesse sentido, a nutricionista lembra que outras áreas do corpo podem se beneficiar diretamente das propriedades variadas da planta medicinal. Confira:

Prevenção de cálculos renais (pedra nos rins);

Ação analgésica (redução de dores inflamatórias);

Auxilia na retenção de líquidos estimulando a diurese;

Ação relaxante muscular por sua propriedade de relaxamento da musculatura lisa;

Coadjuvante no controle da pressão arterial e ácido úrico.

Apesar disso, ela também recorda que os estudos científicos aprofundados mostram como o benefício aos rins foi comprovado. "Entre as ações descritas até hoje estão a inibição da endocitose de oxalato de cálcio, que traz a redução da entrada de oxalato de cálcio em células dos túbulos renais; a inibição do crescimento e da agregação de cristais de oxalato de cálcio nesse órgão", explica.

Serve para infecção urinária?

Estudos sobre a planta mostram que ela pode auxiliar tanto na prevenção como no tratamento da infecção urinária. Esse benefício é decorrente da propriedade analgésica que ela possui contra dores de origem inflamatória, além da propriedade espasmódica.

Legenda: O chá é conhecido pelo leve amargor Foto: Shutterstock

O chá de quebra-pedra emagrece?

Sobre esse ponto, Jamile Tahim aponta que não existem indícios claros de relação com emagrecimento. Ainda assim, a planta possui capacidade diurética, atuando diretamente na retenção de líquidos do corpo humano.

"O processo de emagrecimento e gerenciamento de peso envolve diversos fatores, dentre eles o consumo alimentar, a prática de atividade física, a qualidade do sono e a modulação do estresse", explica a nutricionista.

Como se deve tomar o chá?

Para a preparação desse chá, o ideal é recorrer às flores ou às raízes, segundo ensina a profissional de saúde. A atenção deve ser redobrada para definir a quantidade necessária durante o preparo. "A infusão geralmente é feita usando 20 a 30g da droga vegetal para cada litro de água fervente", pontua Tahim.

Receita de chá de quebra-pedra

Ingredientes:

20 g de quebra-pedra

1 litro de água

Modo de fazer:

Deixe ferver a água e adicione a planta medicinal. Logo depois, deixe repousar por 5 a 10 minutos, coe e tome a bebida morna, de preferência sem utilizar açúcar.

Quais os efeitos colaterais?

O uso agudo do chá de quebra-pedra, caracterizado pela ingestão em grandes quantidades ou com concentração de extrato seco, não é recomendado. Além disso, o uso prolongado, por tempo superior a 2 semanas, também é desaconselhado por risco de toxicidade.

Crianças e grávidas podem tomar?

Análises de composição da planta Phyllanthus niruri mostram que essa infusão é contraindicada para crianças menores de 5 anos, gestantes e lactantes.

Legenda: A bebida não é recomendado para uso por longos períodos Foto: Shutterstock

Isso ocorre porque as propriedades de relaxamento da musculatura lisa tão presentes nas raízes e flores dessa espécie oferecem risco à gravidez. Ainda assim, durante a menstruação não há contraindicação de consumo.

*Jamile Tahim é nutricionista graduada pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), mestranda em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), pós-graduada em Nutrição Clínica e Fitoterapia Aplicada, pós-graduada em Nutrição em Nefrologia, aprimorada em Bioquímica e Metabolismo, aprimorada em Abordagem Comportamental. Além disso, é membro do Grupo de Estudo em Nutrição e Epidemiologia (GENUTE – UECE) e do Programa de Atividades Integradas em Nutrição (PAIN – UECE). Atua em consultório particular em Fortaleza-CE com atendimento clínico para adultos e idosos com ênfase em Nutrição Preventiva e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).