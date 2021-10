Chá de orégano: para que serve e como fazer

De nome científico Origanum Vulgare, o orégano é uma planta perene — espécies vegetais cujo ciclo de vida é longo — e aromática, bastante utilizada na cozinha mediterrânea e também na mundial. A erva pode ser encontrada de diversas formas: desidratada, fresca, ou em forma de óleo essencial.

Ela é rica em antioxidantes, compostos que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres, nocivos ao organismo. Devido às propriedades antibacterianas potentes, auxilia no combate a bactérias. Por possuir carvacrol e timol, compostos que diminuem a atividade de micro-organismos, reduz infecções virais.

A ingestão regular da erva ainda favorece o fortalecimento do sistema imune, já que é rica em vitamina A e carotenos, que também possuem poder antioxidante. Ela também consegue combater fungos que atacam as unhas, pois possui propriedades antifúngicas.

Quais os benefícios do chá de orégano?

O orégano pode ser consumido como tempero em receitas, e também em forma de chá. Neste último, favorece o fortalecimento do sistema imunológico; auxilia na digestão; ajuda na regulação do ciclo menstrual e alívio de cólicas; ameniza possíveis problemas no pulmão; reduz o colesterol alto; e combate a infecção urinária.

Para ter acesso aos benefícios associados a infusão da erva, a nutricionista Sabrina Lima* indica que o indivíduo consuma o chá de duas a três vezes ao dia, durante um longo período de tratamento.

Regula menstruação

Legenda: Pesquisas indicam que a ingestão regular do chá provoca o aumento da circulação sanguínea no útero Foto: Shutterstock

O ciclo menstrual inicia no primeiro dia de sangramento, e dura, em média, 28 dias, mas também são considerados normais os ciclos com duração de 21 até 35 dias. Estudos científicos indicam, conforme a profissional, que a ingestão regular do chá de orégano provoca um aumento da circulação sanguínea no útero, estimulando a menstruação.

No entanto, a especialista alerta que apesar de a bebida conseguir regularizar o período menstrual, ela não induz o sangramento. Pessoas que possuem ciclos com período de duração maior ou menor do que o considerado normal devem consultar um especialista, que receitará o melhor tratamento para o caso.

Alivia cólica menstrual

A dismenorreia, popularmente conhecida como "cólica menstrual", é caracterizada por uma dor pélvica provocada pela liberação de prostaglandina — substância responsável por provocar contrações no útero para eliminar o endométrio, em forma de sangramento.

Devido à propriedade anti-inflamatória, o consumo do chá de orégano pode auxiliar pessoas que menstruam, e sofrem de cólicas intensas, a aliviar a dor e os desconfortos.

Combate infecção urinária

A infecção do trato urinário (ITU), mais conhecida como "infecção urinária”, é um dos tipos mais comuns de infecção bacteriana que acomete o ser humano, em especial o sexo feminino. Geralmente, ela é provocada por micro-organismos que ficam nas fezes, mas que, por algum motivo, entram no canal urinário.

Dor pélvica, aumento na vontade de urinar, dor ao urinar e sangramento ao fazer xixi são alguns dos sintomas associados a condição. Segundo a nutricionista, tomar o chá de orégano três vezes ao dia pode combater as doenças no trato urinário, devido às propriedades anti-inflamatórias, antifúngica e antibacteriana.

Sono

A infusão feita a partir da erva pode auxiliar em quadros leves de insônia ou “sono leve”. Sabrina Lima indica que seja consumida 1 hora antes do indivíduo dormir, ajudando assim a garantir um sono mais calmo e relaxante.

Emagrece?

Legenda: Um exemplar de pé de orégano possui um ciclo de vida longo, ou seja, dura mais de dois anos Foto: Shutterstock

O chá de orégano é um ótimo aliado na perda de peso, conforme a nutricionista. Por possuir o carvracrol — substância que ajuda a reduzir possíveis inflamações no tecido adiposo — o indivíduo tem a sensação de leveza no corpo. A infusão ainda auxilia na sensação de saciedade, devido às fibras que possui.

A profissional frisa que é necessário combinar a ingestão da bebida com bons hábitos de vida, alimentação equilibrada e atividade física para haver o emagrecimento.

Alivia sintomas da rinite

A rinite é uma doença inflamatória que atinge as mucosas do nariz. Pode ser alérgica ou não, mas em ambos os sintomas são semelhantes: obstrução nasal, coriza, espirros, além de coceira no nariz, na garganta, no céu-da-boca e nos olhos.

Por possuir um alto efeito descongestionante e vasodilatador, o chá de orégano proporcionando alívio de sintomas da condição em pacientes. Sabrina Lima explica que, nesses casos, o mais indicado é a vaporização caseira da infusão.

Utilizando o chá quente e uma toalha ou lençol, o indivíduo deve se debruçar sobre o recipiente com a bebida, cobrir a cabeça com o pano e inalar o vapor até se sentir aliviado. Pacientes fumantes também podem aderir a essa receita caseira.

Alivio da sinusite

A condição nasal se caracteriza pela inflamação das mucosas dos seios da fase — região do crânio formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, maçãs do rosto e olhos. Os sintomas incluem dor de cabeça e facial, além de secreção e congestão nasal.

A sinusite aguda pode ser desencadeada por um resfriado ou por alergias, desaparecendo sozinha, sem o auxílio de medicamentos. Já a versão crônica pode durar até oito semanas.

Segundo Sabrina Lima, a vaporização caseira do chá de orégano pode auxiliar no alívio dos sintomas associados à condição, devido às propriedades descongestionante e vasodilatadora da infusão.

Como fazer o chá

Legenda: A versão fresca das folhas é ideal para o preparo da infusão Foto: Shutterstock

A nutricionista indica que para preparar o chá de orégano é necessário recorrer ao método de infusão e usar, preferencialmente, as folhas frescas.

Ingredientes

300ml de água;

01 colher de sopa cheia de folhas de orégano.

Modo de preparo

Ferva a água em uma panela pequena até borbulhar;

Adicione as folhas de orégano, tampe o recipiente e desligue o fogo;

Aguarde pelo menos 10 minutos, coe e sirva. De preferência sem adição de açúcar, mel ou adoçante.

Quem não pode tomar

A especialista lista os perfis de pessoas para quem a ingestão de chá de orégano não é indicado. São elas:

Pessoas alérgicas ou intolerantes ao orégano;

Gestantes;

Pessoas que sofrem distúrbios hemorrágicos.

Pacientes diabéticos devem usar o chá com cautela, visto que a erva pode diminuir os níveis de açúcar no sangue, podendo ocasionar picos de hipoglicemia.

Quem tem pressão alta pode tomar?

Legenda: Para ter acesso aos benefícios associados a infusão da erva é necessário consumir o chá de duas a três vezes ao dia, durante um longo período de tratamento Foto: Shutterstock

O uso do orégano ou da bebida feita a partir da erva por hipertensos, segundo a profissional, pode contribuir positivamente para o tratamento da doença, pois a planta pode reduzir o consumo de sal diariamente nas refeições.

*Sabrina Lima é nutricionista clínica, com CRN 11 9595. É graduada pela UniFanor e possui pós-graduação em Nutrição Pediátrica pelo Centro Universitário Estácio de Sá. Atua há 3 anos em nutrição clínica.