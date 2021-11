Conheça mais de 29 alimentos ricos em ferro

O ferro é um mineral essencial para diversas ações metabólicas no organismo. Uma das principais funções dele é a formação das hemácias — células vermelhas responsáveis pelo transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos e pela retirada do gás carbônico, eliminado através da expiração.

Além disso, é um micronutriente importante para a fertilidade, o período gestacional e a prevenção de anemias. Por ser um elemento importante para a manutenção da saúde, é recomendado que seja consumido com frequência, através de uma alimentação baseada em alimentos ricos em ferro.

Quantidade recomendada de consumo Legenda: Uma das principais funções do ferro é a formação das hemácias Foto: Shutterstock

Segundo a nutricionista Jamile Tahim*, a porção ideal de ferro que deve ser ingerida varia conforme a faixa etária dos indivíduos e a condição fisiológica. Dessa forma, crianças e adolescentes, adultos, idosos, gestantes e lactantes têm necessidades diferentes a cada fase da vida, explica a especialista.

Existe um compilado de recomendações de ingestão de micronutrientes estipuladas pelo Institut Of Medicine (IOM), no Ingestão Dietética de Referência (Dietary Reference Intakes – DRI, em tradução livre).

Dietas pobres em ferro

Os indivíduos que ingerem uma porção insuficiente do mineral podem desenvolver carência de ferro, apresentando estágios de anemia. Conforme a nutricionista, essas fisiopatologias começam quando a quantidade consumida não é suficiente para suprir as funções do organismo, gerando uma diminuição progressiva das reservas corporais do mineral, resultando na anemia por deficiência de ferro — anemia ferropriva.

Diversos sinais e sintomas são manifestados pelo corpo ao longo do curso da carência de ferro. Jamile Tahim listou alguns deles:

Sensação de cansaço e fraqueza; Sonolência ao longo do dia; Tontura ou desmaio; Queda de cabelo; Enfraquecimento das unhas; Pele ressecada; Palidez em mucosas; Edema nos membros inferiores (pés, tornozelos); Dores nas pernas; Diminuição da memória e capacidade de concentração e aprendizado; Redução da imunidade.

Excesso de ferro Legenda: Fígado é uma proteína rica em ferro e pode ser inserido na dieta Foto: Shutterstock

Por outro lado, a presença abundante do mineral na corrente sanguínea também é prejudicial e pode ter relação com uso de complexos vitamínicos sem orientação de um nutricionista, doenças genéticas, como hemocromatose, alcoolismo e outras condições pontuais.

A nutricionista lista os principais sinais de excesso de ferro. São eles:

Dor abdominal;

Alteração do hábito intestinal;

Queda de cabelo;

Impotência sexual;

Alteração do ciclo menstrual;

Paladar metálico;

Náuseas e edema (inchaço de membros).

A profissional explica que, a longo prazo, o excesso de ferro também pode gerar alterações metabólicas como disfunção hepática, arritmias e palpitações cardíacas etc.

Alimentos ricos em ferro Legenda: Em crianças, a carência de ferro pode comprometer o crescimento e desenvolvimento Foto: Shutterstock

O mineral pode ser encontrado em insumos de origem animal e vegetal. Segundo a nutricionista, o ferro se apresenta em duas formas diferentes.

Ferro heme: predominantemente encontrado nas formas de hemoglobina e mioglobina em fontes alimentares de origem animal, como carnes e vísceras. É solúvel no sítio de absorção do intestino delgado e, por essa razão, possui alta biodisponibilidade — grau e velocidade com que o princípio ativo de uma substância é absorvido pelo organismo — que não é alterada por fatores alimentares.

Ferro não heme: obtido em alimentos de origem vegetal, como leguminosas, vegetais, frutas, grãos e sementes. Possui biodisponibilidade variável, porém sempre baixa, ou seja, sofre interferências na capacidade de absorção. Ingerir fontes de ferro não heme associadas a uma fonte de vitamina C, aumenta a biodisponibilidade, favorecendo a absorção do nutriente proveniente de fontes vegetais, revela a especialista.

Frutas ricas em ferro

Uva-passa;

Coco seco;

Damasco;

Morango;

Amora;

Abacate;

Banana.

Proteínas ricas em ferro

Carnes vermelhas;

Fígado;

Moluscos;

Mexilhões;

Ostras;

Ovo de galinha (gema);

Sardinha;

Atum.

Leguminosas ricas em ferro

Feijões;

Amendoim;

Grão-de-bico;

Lentilha;

Ervilha.

Oleaginosas ricas em ferro

Nozes;

Pistache.

Hortaliças ricas em ferro Legenda: Vegetais verde escuro, como o espinafre, são ricos em ferro Foto: Shutterstock

Vegetais verde escuro (espinafre, couve manteiga);

Brócolis;

Abóbora;

Beterraba.

Cereais e sementes ricos em ferro

Aveia;

Semente de abóbora;

Qual alimento que contém mais ferro?

Alimentos de origem animal, como carne vermelha, atum e ovo de galinha, são ricos em ferro do tipo heme, tipo que é melhor absorvido pelo organismo.