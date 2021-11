Síndrome vasovagal: o que é, sintomas, causas e prevenção

A síndrome vasovagal é caracteriza pela perda transitória de consciência, popularmente chamado desmaio. Conforme a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, a situação é provocada pela diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos por ação do nervo vago, localizado na região da nuca.

Em seguida, o desmaio é causado pela demora na chegada de sangue ao coração e ao cérebro.

Sintomas da síndrome vasovagal

Os primeiros sinais são fraqueza, transpiração, palidez, calor, náusea, tontura, borramento visual, dor de cabeça ou palpitações.

Ambientes fechados ou com aglomerações, ficar em jejum, horas em pé ou ansioso também são fatores determinantes para desencadear o problema.

Existe tratamento para síndrome vasovagal?

Não existe um tratamento específico para a síndrome vasovagal. Se o diagnóstico for confirmado, medicamentos podem ser receitados em alguns perfis de pacientes, para evitar a queda da pressão arterial, mas geralmente os cuidados são comportamentais.



Os portadores dessa síndrome aprendem a evitar alguns ambientes e a controlar as situações que podem desencadeá-la.

Síndrome vasovagal é uma doença?

A síndrome não necessariamente significa doença orgânica, embora seja de extrema importância excluir condições como epilepsia, neuropatias autonômicas, doença cerebrovascular e desordens cardíacas ou endócrinas.

A síndrome vasovagal é mais comum nas mulheres e durante a juventude. Outros fatores que podem levar os portadores dessa síndrome a desmaiar são: grandes emoções, sustos e ingestão de bebidas alcoólicas. Já a hidratação ajuda a controlar a pressão arterial, diminuindo as chances de desmaios.

Prevenção contra a síndrome vasovagal

evite ficar em pé por períodos longos;

beba bastante água (2 litros por dia), pois ajuda a aumentar a pressão arterial e a prolongar a capacidade de ficar em pé por mais tempo;

evite bebidas desidratantes, como álcool;

evite ambientes quentes e fechados;

movimente as pernas e as panturrilhas enquanto estiver em pé;

se começar a sentir algo estranho, deite-se com as pernas elevadas;

se for desmaiar, deite-se ou aproxime-se do chão para não se machucar na queda.

Em geral, os pacientes com síndrome vasovagal vivem sem grandes problemas. No entanto, se não forem tomados cuidados, aumentam-se os riscos de fraturas decorrentes das quedas por desmaio e a sensação de insegurança, podendo ocasionar o diagnóstico de depressão e tristeza.

As informações da matéria são da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde com base em publicações do Hospital Sírio Libanês e da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro