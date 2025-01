Fã leva Anitta às risadas ao 'reclamar' de preço de produtos em show em Fortaleza: 'Para você comprar a ração do Plínio'

Um fã levou Anitta às risadas ao subir ao palco do "Ensaio", nesse domingo (12), em Fortaleza, e "reclamar" do valor dos produtos da cantora comercializados no evento.

"Mulher, o boné foi muito caro, mas eu comprei, sabe? Só para você comprar a ração do Plínio [um dos cachorros tutorados pela artista]", disse o fã, identificado como Vinícius.

Às gargalhadas, Anitta respondeu: "Muito obrigada. Quando eu chegar em casa e der a ração dele, vou falar que foi você. Foi o Vinícius que comprou essa ração de hoje".

Nesta segunda-feira (13), no Instagram, a cantora continuou brincando com a situação e compartilhou o momento em que entrega um prato cheio de ração para Plínio. "Olha a ração que o fã comprou para você. Vinícius. Agradece a ele pelo que você vai comer hoje", disse ela, depositando o prato ao lado do cão.

"Plínio agradece a todos que compraram o nosso merch[andising]", escreveu a cantora em outro 'Story'.

Veja também Zoeira Bia Miranda e Buarque trocam farpas em briga envolvendo filho; entenda Zoeira Viúva e filhas de Silvio Santos afirmam que apresentador deixou herança de R$ 6,4 bilhões

Ensaios da Anitta

A maratona de Carnaval "Ensaios da Anitta" passou por Fortaleza neste fim de semana. Ao todo, a artista deve fazer 11 apresentações em todo o País, com o tema "Maratona de Jogação".

Na Capital, o show foi no Marina Park Hotel.