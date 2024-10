Novo hospital veterinário será construído no CE até novembro de 2026, anuncia MEC

Animais de pequeno porte devem ter, até novembro de 2026, um novo local público de atendimento na cidade de Crato, no Ceará: o Hospital Veterinário Universitário do Cariri (Hovet). O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação (MEC) na manhã desta terça-feira (1º).

De acordo com o MEC, o equipamento contará com bloco administrativo, salas de apoio acadêmico, bloco de laboratórios, bloco de atendimento clínico e bloco cirúrgico de pequenos animais. O investimento na primeira etapa da construção, que não teve data de início divulgada, é de R$ 9,3 milhões.

O novo hospital veterinário, cujas obras devem ser concluídas em dois anos, integra um pacote de investimentos de R$ 25,2 milhões destinado pelo MEC à Universidade Federal do Cariri (UFCA). O valor é oriundo do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

O ministro da Educação, Camilo Santana, que está de férias na Região do Cariri em agenda de campanha eleitoral, comentou sobre os repasses, na manhã desta terça, afirmando que o anúncio oficial do Hovet e de duas novas escolas de tempo integral seria feito pela presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba.

Do total de investimentos a serem recebidos pela educação no Crato, R$ 11 milhões são direcionados à educação básica, para construção de uma escola de tempo integral. À UFCA, o montante será de R$ 14,2 milhões, segundo o MEC.

Novo Hospital Universitário

No dia 21 de setembro, Camilo assinou um contrato de gestão para definir a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) como responsável por gerir a construção e a administração do futuro Hospital Universitário da Universidade Federal do Cariri (UFCA).

O investimento do Governo Federal na unidade será de R$ 260 milhões, também provenientes do Novo PAC. Na parceria, o Governo do Ceará doou à instituição o terreno onde será construído o novo hospital. As obras do equipamento devem começar no 1º semestre de 2025.

O HUCA terá 100% do atendimento voltado para o Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade hospitalar, segundo o MEC, terá 200 leitos, sendo 40 Unidades de Terapia Intensiva (UTI), em 20 mil metros quadrados de área construída.