Prazo para solicitar carteira de estudante 2024 de Fortaleza termina nesta sexta-feira (13)

O prazo para solicitar a carteirinha estudantil 2024 termina nesta sexta-feira (13), em Fortaleza. Interessados em pedir a versão deste ano do documento devem acessar a plataforma Identidade Estudantil ou se encaminhar para os postos físicos de atendimento da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). (Veja endereços abaixo)

Com o fim do período para requisitar a carteira, o atendimento para o serviço ficará suspenso em todas as unidades, entre os dias 14 de dezembro e 1º de janeiro de 2025, para atualização do sistema.

Veja também Ceará Ceará confirma morte de criança de 1 ano por ameba 'comedora de cérebro' em Caucaia Ceará ‘Bafo da jiboia’: cobra tem voz individual e usa som para afastar predadores, aponta estudo no CE Ceará Ceará tem mais de 1,8 mil casos de Covid em crianças e 223 mil delas sem nenhuma dose de vacina

Em 2 de janeiro do próximo ano, o funcionamento retorna com o início do prazo para solicitar a carteirinha estudantil 2025, momento quando também serão permitidos os pedidos de 2ª via do documento de 2024.

A carteira estudantil garante acesso ao benefício do Passe Livre nos ônibus, bem como a tarifa estudantil, no valor de R$ 1,50, e ainda, a integração — em que se paga apenas uma passagem no intervalo de duas horas.

Onde solicitar fisicamente

Desde segunda-feira (9), os alunos devem procurar atendimento somente nas centrais descentralizadas, em especial na nova central no Terminal Parangaba (próximo à casa lotérica), que já está em funcionamento. O horário de funcionamento é de 8h às 16h45. Todos os atendimentos devem ser realizados mediante agendamento prévio no site da Etufor.

A Prefeitura informa que a nova sede do órgão, localizada na avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Passaré, não receberá usuários para atendimento.

A nova central no Terminal da Parangaba oferece os seguintes serviços:

solicitação e entrega de Bilhetinho e de 1ª e 2ª via de carteira de estudante;

captura de biometria facial;

solicitação de Bilhete Único e de Bilhete Único para pessoas com mobilidade reduzida não aparente e gratuidade para idoso.

A carteira de estudante, a biometria facial, o bilhetinho, o Bilhete Único e a gratuidade para idoso podem ser solicitados nos seguintes equipamentos:

Unidades Vapt Vupt Centro, Messejana, Antônio Bezerra e Papicu;

Central de Atendimento no Shopping RioMar Kennedy;

Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor);

Terminal da Parangaba;

Terminal Aberto Washington Soares (TWS).

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.