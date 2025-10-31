Diário do Nordeste
Ceará

Validade da carteirinha de estudante em Fortaleza é prorrogada por dois meses

Os documentos tinham expiração programada para o dia 30 de abri

Redação 01 de Abril de 2025
Jovem estudante segurando carteirinha estudantil em parada de ônibus em Fortaleza. Passe livre para estudantes do Fundamental, Médio e Técnico retorna nesta segunda (20) em Fortaleza

Passe livre para estudantes de Fortaleza volta a funcionar nesta segunda-feira (20)

Voltam a ter direito ao benefício estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico

Carol Melo 20 de Janeiro de 2025
Homem segura carteira estudantil

Carteira estudantil de 2025 pode ser solicitada a partir desta quinta (2), em Fortaleza; saiba como

Neste ano, os alunos poderão cadastrar a biometria facial diretamente na escola

Redação 02 de Janeiro de 2025
Estudantes poderão utilizar a tarifa voltada para a categoria no valor de R$ 1,50 durante as férias

Etufor suspende passe livre estudantil durante as férias em Fortaleza

Interrupção do benefício começa no próximo dia 26 de dezembro

Redação 17 de Dezembro de 2024
carteirinha estudantil 2024 fortaleza. Prazo para solicitar carteirinha estudantil 2024 encerra nesta sexta-feira (13); saiba como pedir

Prazo para solicitar carteira de estudante 2024 de Fortaleza termina nesta sexta-feira (13)

A versão 2025 do documento estará disponível para ser requisitado apenas em janeiro do próximo ano

Redação 11 de Dezembro de 2024
Carteirinha estudantil de Fortaleza. Carteirinha estudantil de 2024 começa a valer exclusivamente a partir de sábado (18) em Fortaleza

Carteirinha estudantil 2024 começa a valer exclusivamente a partir de sábado (18) em Fortaleza

Após este fim de semana, fica vetado totalmente o uso do documento de 2023

Redação 15 de Maio de 2024
Vereadores aprovam destinação de R$ 2,3 milhões para entidades estudantis de Fortaleza

As instituições são credenciadas pela Etufor e emitem carteiras de identificação para os alunos

Bruno Leite 09 de Maio de 2024
Estudantes estão aglomerados à espera de atendimento

Estudantes reclamam de longas filas e tempo de espera para desbloquear carteirinha de 2023

O prefeito José Sarto anunciou que o documento do ano passado, vencido no dia 30 de abril, poderia valer até 17 de maio, caso o aluno não tivesse recebido o novo

Redação 07 de Maio de 2024
Mão segura carteirinha estudantil

Prefeitura prorroga prazo de validade da carteirinha estudantil de 2023; saiba como desbloquear

Com a prorrogação, as carteirinhas de 2023 seguem validas até 17 de maio, mas é preciso desbloquear na sede da Etufor e ter solicitado o documento deste ano

Redação 02 de Maio de 2024
Carteirinha estudantil

Primeiro dia de Passe Livre Estudantil em Fortaleza foi 'sem problemas', diz Sarto

No total, nessa segunda-feira (13), foram rodadas 97,3 mil passagens gratuitas e 7,1 mil passagens pagas

Redação 14 de Novembro de 2023
