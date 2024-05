Carteirinha estudantil 2024 começa a valer exclusivamente a partir de sábado (18) em Fortaleza

As carteirinhas estudantis de 2024 começam a valer exclusivamente a partir deste sábado (18), em Fortaleza. Devido à prorrogação da validade do documento do ano passado, alunos que ainda não haviam recebido a versão atual podiam utilizar a antiga no transporte público da Capital. No entanto, após este fim de semana, fica vetado totalmente o uso do de 2023.

Segundo a prefeitura, até este mês, já foram liberadas para entrega 228.789 exemplares do novo bilhete às entidades estudantis, que ficam responsáveis pela entrega aos discentes.

Veja também Ceará Ônibus invade estacionamento de padaria e quebra grade de proteção em acidente no Itaperi Negócios 'Sertão Vivo': Ceará receberá R$ 251,6 milhões para projetos em 72 cidades do semiárido; veja ações Ceará Funceme aponta chuvas diárias em Fortaleza até o fim da semana

Estudantes que solicitaram o documento durante a prorrogação da validade — entre os dias 3 e 17 de maio — a orientação é verificar o status do pedido, através desta plataforma.

Caso ele já esteja disponível para entrega, os alunos devem dirigir-se à Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para recebê-lo. Excepcionalmente, neste sábado, o órgão municipal funcionará das 8h às 17h para entrega dos documentos.

A carteira estudantil garante acesso ao benefício do Passe Livre nos ônibus, bem como a tarifa estudantil, no valor de R$ 1,50, e ainda, a integração — em que se paga apenas uma passagem no intervalo de duas horas. Os estudantes podem solicitar o documento em qualquer período do ano letivo.