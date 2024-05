Prefeitura prorroga prazo de validade da carteirinha estudantil de 2023; saiba como desbloquear

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), decidiu, nesta quinta-feira (2), prorrogar o prazo de validade das carteiras estudantis de 2023 por mais 15 dias. Contudo, a medida vale apenas para os alunos que solicitaram e ainda não receberam o documento deste ano. Neste caso, a antiga carteirinha segue válida até 17 de maio.

Os estudantes que já receberam o documento de 2024 já podem utilizar normalmente no transporte coletivo.

Com a prorrogação, os estudantes que têm o documento do ano passado podem continuar se beneficiando da tarifa especial no valor de R$ 1,50, além do Passe Livre. Porém, para ter autorização, é preciso comparecer à sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), com documentos de identificação, e efetivar o desbloqueio.

Créditos da carteira estudantil de 2023

De acordo com a Etufor, os créditos da carteira estudantil do ano passado já foram transferidos para os alunos que possuem a carteira deste ano. Até o fim de abril, o órgão entregou 209,6 mil novos documentos às entidades estudantis, que são as responsáveis pela entrega para os estudantes.

Quem solicitou o novo documento e ainda não o recebeu, pode verificar o processo de confecção no site da Prefeitura. As novas carteiras estão automaticamente desbloqueadas no validador dos ônibus.

Como solicitar a carteira estudantil

Os estudantes podem solicitar o documento na plataforma Identidade Estudantil, da Prefeitura, durante todo o ano. Além disso, a solicitação pode ser feita de maneira presencial, desde que seja agendada no site da Etufor e escolhido um dos postos de atendimento:

Sede da Etufor (Avenida dos Expedicionários, 5677 - Vila União). Telefones: (85) 9 9124-6609, 9 9297-0180 e 9 9405-3574

Shopping RioMar Kennedy

Vapt Vupt Centro, Messejana, RioMar Fortaleza e Antônio Bezerra

Central da Cidadania na Câmara Municipal de Fortaleza

Terminal Washington Soares

Para a solicitação, tanto para alunos da rede pública como da rede particular, é preciso apresentar RG, CPF, declaração de matrícula e comprovante de endereço atualizados.