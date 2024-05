Funceme aponta chuvas diárias em Fortaleza até sexta-feira (17)

Fortaleza amanheceu sob chuva nesta quarta-feira (15), sendo o terceiro dia seguido que a cidade registra precipitações. A tendência é de que a atividade se repita diariamente até o fim da semana, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão prevê atividade pluviométrica para diversas regiões do Ceará até sexta-feira (17).

Na segunda-feira (13), o volume de chuva na Capital atingiu os 110 milímetros (mm), no período de 24 horas — das 7h do dia anterior às 7h do primeiro dia útil da semana —, segundo as informações da instituição de monitoramento. No dia seguinte, o município registrou 32,2 mm e, conforme os dados divulgados até as 8h, acumula 28 mm nesta manhã.

A previsão da Funceme para o Estado para os próximos dias aponta tendência de chuva em todas as macrorregiões. Os maiores acumulados diários devem se concentrar na região Sul (Cariri) e na faixa litorânea (litorais de Fortaleza, do Pecém e Norte).

Para esta quarta, o prognóstico da instituição indica precipitações na faixa litorânea, incluindo a Capital, além do Maciço de Baturité e da Ibiapaba. Nas demais localidades, as atividades pluviométrica devem ser isoladas.

Já na quinta-feira (16), a previsão se inverte, apontando chuvas isoladas na faixa litorânea, Maciço de Baturité e Ibiapaba, enquanto as demais regiões têm alta possibilidade de precipitação.

A semana encerra com uma sexta-feira também com atividade pluviométrica isolada na Capital e litoral do Pecém e Norte, assim como no Maciço e Ibiapaba. O restante do Estado tem baixa chance de chuva isolada.

Segundo a Funceme, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está em torno de 4°N, "ou seja, não está influenciando as chuvas no estado do Ceará". Portanto, elas são provocadas pelo avanço de áreas de instabilidade atmosférica e aos efeitos locais, tais como, efeito de brisa, temperatura e disponibilidade de umidade.