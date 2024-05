Com mais de 100 mm, Fortaleza registra maior chuva do CE desde o início de maio; veja outras cidades

Três postos de Fortaleza registraram as maiores chuvas do Ceará desde o início de maio. Entre 7h de domingo (12) e 7h desta segunda-feira (13), os pluviômetros somaram precipitações de 110 milímetros no bairro Água Fria, 101.4 mm no Caça e Pesca e 100 mm no posto da Defesa Civil, no Jacarecanga.

Os dados são de monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), coletados às 9h40 de hoje, e estão em constante atualização.

Cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) completam a lista de locais onde mais choveu entre ontem e hoje:

Pindoretama: 94 mm

Uruburetama: 88 mm

Maracanaú: 78 mm

Itapipoca: 77.2 mm

Caucaia: 75.6 mm

Aquiraz: 71 mm

Cascavel: 70 mm

Em Caucaia, aliás, o Rio Maranguapinho transbordou e alagou parte da BR-222, que liga o município à capital. O trânsito foi parcialmente bloqueado em alguns trechos e totalmente interrompido em outros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF/CE), um dos bloqueios acontece na altura do semáforo do Tabapuá, sentido Caucaia/Fortaleza. No local, o trânsito foi totalmente interrompido. Já o outro, que é parcial, acontece na altura do antigo retorno do Banco do Brasil, sentido Capital/município da RMF.

Apesar do grande volume em Fortaleza e dos transtornos causados na cidade, a chuva alcançou pouco mais da metade do acumulado no Carnaval deste ano, quando choveu 215.1 mm entre 10 e 11 de fevereiro - a maior chuva dos últimos 20 anos.

O balanço da Funceme até as 9h40 de hoje já contabilizava chuvas em pelo menos 62 municípios cearenses. Ao longo do dia, os valores acumulados nos pluviômetros espalhados pelo Estado são informados e atualizados.

Previsão do tempo para o Ceará

Na manhã desta segunda (13), a chuva deve se concentrar no Litoral de Fortaleza, de acordo com a Funceme. Já durante a tarde, as precipitações devem predominar no Litoral do Pecém, Litoral Norte e Ibiapaba.

Para terça-feira (14), a previsão da Funceme é que ocorra chuva no período da manhã na faixa litorânea de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte. À tarde, “espera-se que a chuva se concentre no noroeste do Ceará”; e à noite, a Região do Cariri deve apresentar chuvas fracas e passageiras.