Nível de rio sobe devido às chuvas, alaga BR-222 e provoca bloqueios em Caucaia; confira desvios

Dois trechos da BR-222 ficaram bloqueados em Caucaia, na madrugada desta segunda-feira (13), após um braço do rio Siqueira transbordar e alagar parte da rodovia, dificultando o tráfego de veículos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trânsito entre os quilômetros 3 e 5 esteve parcial ou totalmente interrompido.

Um dos bloqueios foi na altura do semáforo do Tabapuá, sentido Caucaia/Fortaleza. No local, o trânsito chegou a ser totalmente interrompido. Já o outro, que é parcial, aconteceu na altura do antigo retorno do Banco do Brasil, sentido Capital/município da RMF.

[Atualização] A PRF informou que a BR-222 foi liberada às 8h14, aproximadamente.

Legenda: Longa fila de carros é registrado na rodovia Foto: Leabem Monteiro

Os desvios estavam sendo feitos pela contramão. Agentes da corporação estão nos locais e orientam os motoristas.

Em comunicado, a PRF detalhou que o alagamento foi causado pelo rio Maranguapinho, que não conseguiu dar vazão ao volume de chuvas que atingiu a região na madrugada.

Legenda: Agentes da PRF orientam motoristas no local Foto: Leabem Monteiro

Veja também Ceará Em caso de ‘chuvas extremas’, quais áreas de Fortaleza têm risco de inundação e como prevenir? Ceará Ceará tem 22 cidades com ‘potencial perigo’ de chuvas intensas; veja locais Ceará Grupo seleciona voluntários para triagem de doações para as vítimas do RS no aeroporto de Fortaleza

Impactos

Além da rodovia, o aumento do nível do rio Siqueira também alagou algumas residências e comércios das localidades São Miguel e Parque das Nações, próximo ao limite de Caucaia com Fortaleza.

O comerciante Romário Domingos foi um dos empreendedores atingidos na ocasião. Na madrugada, ele foi acordado pelo vizinho, que o alertou sobre o alagamento da região.

"Está tudo alagado, encheu d'água. Molhou tudo dentro da borracharia. A água começou a subir por volta das 2h30 da manhã. Muita chuva. O rio Maranguapinho está cheio e acho que vai demorar um pouco a baixar essa água", detalhou à TV Verdes Mares.

WHATSAPP DO DIÁRIO DO NORDESTE