Ceará tem 22 cidades com ‘potencial perigo’ de chuvas intensas; veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de “potencial perigo” de chuvas intensas para 22 municípios cearenses que podem ter precipitações de 50 milímetros. O alerta é válido até as 10h desta segunda-feira (13).

Para os locais dentro da “faixa amarela”, o primeiro dos três níveis da escala de perigo usada pelo órgão, as chuvas podem ser entre 20 e 30 mm por hora. Essas localidades também podem ter ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Para esses locais, o risco é considerado baixo para danos, como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. Confira os municípios:

Acaraú

Alcântaras

Barroquinha

Bela Cruz

Camocim

Chaval

Coreaú

Cruz

Frecheirinha

Granja

Jijoca de Jericoacoara

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Moraújo

Senador Sá

Sobral

Tianguá

Ubajara

Uruoca

Viçosa do Ceará

CHUVA NO CE

Fortaleza e outros 22 municípios cearenses registraram chuvas neste domingo (12), conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 10h10. A cidade de Beberibe, no Litoral Leste, foi a que teve maior precipitação, de 64 mm, no período de 24 horas.

A Capital foi o outro único município a registrar chuva acima de 50mm, com um volume de 52.4mm observado no litoral.

PREVISÃO DO TEMPO

Para o restante deste domingo, a Funceme aponta uma previsão de céu parcialmente nublado variando para sem nuvens em todas as macrorregiões do Estado, com chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Litoral Norte e na região da Ibiapaba.

O prognóstico se mantém para segunda (13) e terça-feira (14).