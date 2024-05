Fortaleza e Beberibe registraram as maiores chuvas do CE entre sábado e domingo; veja outras cidades

Fortaleza e outros 22 municípios cearenses registraram chuvas neste domingo (12), conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 10h10. A cidade de Beberibe, no Litoral Leste, foi a que teve maior precipitação, de 64 mm, no período de 24 horas.

A Capital foi o outro único município a registrar chuva acima de 50mm, com um volume de 52.4mm observado no litoral.

Outros territórios concentraram menores precipitações, como é caso de:

Paracuru: 38.4mm

Fortim: 37mm

Aquiraz: 25mm

Guaramiranga: 22.2mm

e São Gonçalo do Amarante: 18.1mm.

Previsão

Para o restante deste domingo, a Funceme aponta uma previsão de céu parcialmente nublado variando para sem nuvens em todas as macrorregiões do Estado, com chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Litoral Norte e na região da Ibiapaba.

O prognóstico se mantém para segunda (13) e terça-feira (14).