Acidente ocorreu durante a madrugada; ninguém ficou ferido
Sem melhorias nas condições de rodovias, empresas podem buscar outras estados para se instalarem
Trechos transferidos têm "características típicas de trânsito urbano" e também tráfego de veículos intenso, principalmente em horários de pico
Conjunto de rodovias que leva ao principal porto do Estado está longe da condição ideal
A interdição foi feita pela PRF para remover um caminhão de grande porte, que tombou em um acidente ocorrido há 10 dias
Recursos já foram garantidos, mas uma parte ainda não foi repassada
A rodovia foi liberada por volta do meio-dia, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF)
A interdição ocorreu em um local de difícil visibilidade, o que pode causar acidentes, alertou a PRF
Afirmação foi feita pelo superintendente regional do Dnit no Ceará; percurso de pouco mais de 40 quilômetros representa avanço rumo à Região Norte do Ceará
Os valores de bancada são impositivos e devem estar à disposição de projetos e ações estruturantes para o Ceará, divididos em oito emendas coletivas