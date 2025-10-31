Diário do Nordeste
Ceará

Motorista perde controle de caminhão e derruba quatro postes em rodovia no Ceará

Acidente ocorreu durante a madrugada; ninguém ficou ferido

Redação 28 de Setembro de 2025
Imagem mostra caminhão trafegando pela BR-116, na altura da cidade de Chorozinho

Opinião

Seis rodovias que cortam o Ceará são estratégicas para logística da Transnordestina; veja quais

Sem melhorias nas condições de rodovias, empresas podem buscar outras estados para se instalarem

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 08 de Setembro de 2025
Foto de carros na BR-116

Ceará

Trechos da BR-116 e BR-222 em Fortaleza e Caucaia passarão a ser fiscalizados pelo Governo do Ceará

Trechos transferidos têm "características típicas de trânsito urbano" e também tráfego de veículos intenso, principalmente em horários de pico

Matheus Facundo 18 de Agosto de 2025
Foto que contém placa de pista em obras na BR-222

Negócios

Obras atrasadas e falta de manutenção nas rodovias até o Pecém elevam custo logístico no Ceará

Conjunto de rodovias que leva ao principal porto do Estado está longe da condição ideal

Luciano Rodrigues 09 de Agosto de 2025
Caminhões retiram restos de veículo que tombou na BR 222

Ceará

Liberado trecho da BR-222 no Ceará, interditado para retirada de caminhão; local tem engarrafamento

A interdição foi feita pela PRF para remover um caminhão de grande porte, que tombou em um acidente ocorrido há 10 dias

Redação 26 de Julho de 2025
Elmano usa terno azul marinho e caminha branca. Está sentado no estúdio do CETV, gesticulando durante entrevista

Negócios

Governo Federal atrasa liberação de R$ 220 milhões para duplicação da BR-222 no trecho de Sobral

Recursos já foram garantidos, mas uma parte ainda não foi repassada

Bruna Damasceno, Luciano Rodrigues e Ingrid Coelho 09 de Julho de 2025
Multidão aguardando em fila no aeroporto com fila de caminhões de combustível ao fundo, indicando atraso no transporte de gasolina devido a desvio na estrada por BR-222 estar bloqueada por indígenas tapebas

Ceará

Indígenas Tapeba bloqueiam trecho da BR-222, em Caucaia, em protesto contra obra

A rodovia foi liberada por volta do meio-dia, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Paulo Roberto Maciel* 10 de Junho de 2025
A queda da árvore interditou as duas faixas da BR-222, entre Tianguá e Frecheirinha

Ceará

BR-222 fica interditada nas duas faixas em Tianguá com queda de árvore

A interdição ocorreu em um local de difícil visibilidade, o que pode causar acidentes, alertou a PRF

Redação 16 de Março de 2025
Obras da BR-222 no Ceará

Negócios

Duplicação da BR-222 do Pecém a São Luís do Curu deve ser licitada no 2º semestre de 2025

Afirmação foi feita pelo superintendente regional do Dnit no Ceará; percurso de pouco mais de 40 quilômetros representa avanço rumo à Região Norte do Ceará

Luciano Rodrigues 13 de Fevereiro de 2025
bancada cearense, emendas, elmano de freitas, 500 milhões

PontoPoder

Bancada cearense no Congresso pode definir destinação de R$ 500 milhões em emendas nesta terça (3)

Os valores de bancada são impositivos e devem estar à disposição de projetos e ações estruturantes para o Ceará, divididos em oito emendas coletivas

Ingrid Campos 03 de Dezembro de 2024
