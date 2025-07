Liberado trecho da BR-222 no Ceará, interditado para retirada de caminhão; local tem engarrafamento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma interdição total de um trecho da BR-222, no Ceará, durante este sábado (26), para a remoção de um caminhão de grande porte, que tombou em um acidente ocorrido no último dia 16 de julho (há 10 dias). A interdição gerou uma fila quilométrica de veículos, nesta manhã. O trânsito foi liberado no início da tarde.

O trecho interditado fica no quilômetro 302 da BR-222, no Município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba - a cerca de 5 km de distância do Posto da PRF.

A interdição da rodovia, nos dois sentidos, ocorreu entre 9h e 12h deste sábado (26). Havia expectativa de novo bloqueio entre as 14h e as 17h, mas a PRF informou que o fluxo foi liberado em definitivo.

Durante o turno da manhã, a reportagem do Sistema Verdes Mares flagrou uma fila quilométrica formada por caminhões e carros, no aguardo da liberação da rodovia.

"A operação envolve manobras técnicas e o uso de equipamentos de grande porte, o que exige a paralisação total do tráfego no local por questões de segurança", explicou a Polícia Rodoviária Federal, em nota.

O caminhão a ser removido se envolveu em um acidente no último dia 16 de julho, por volta de 4h30, quando saiu da pista e desceu um barranco. Uma pessoa ficou gravemente ferida, segundo a PRF.

Em caso de interdição na BR-222, os motoristas são orientados pela PRF a evitarem a região durante os períodos de interdição. O Órgão recomenda o uso de rotas alternativas, como as rodovias CE-321 (São Benedito), CE-366 (Guaraciaba do Norte) e CE-232 (Viçosa do Ceará).