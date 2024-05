Fortaleza amanhece novamente sob chuva intensa um dia após casas serem alagadas

Fortaleza amanheceu sob chuva nesta manhã de terça-feira (14), um dia após moradores terem as casas invadidas pela água, danificando eletrodomésticos e móveis, além de uma cratera se abrir em via. Com a nova precipitação, trechos da Capital registram alagamento e trânsito intenso.

No bairro Demócrito Rocha, os semáforos apresentam defeito em dois cruzamentos da avenida Américo Barreira — com as ruas Ceará e Rio Grande do Norte. Os equipamentos apagados geram trânsito intenso nos trechos, onde, no início da manhã, os motoristas tentavam se organizar de forma independente para atravessar as vias.

Ao todo, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) registrou problemas em 15 semáforos nesta terça. A instituição detalhou que dentre as causas do mau funcionamento estão furto de cabeamento e oscilações na rede de energia.

"Agentes do órgão foram enviados para operar os cruzamentos onde os sinais apresentaram instabilidade. A maioria, no entanto, já foi normalizada ainda nesta manhã", disse em nota.

Dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgados às 10h40, indicam que a Capital registra um volume de 32,2 milímetros (mm) de chuva, entre 7h de segunda (13) e 7h desta manhã.

Como as informações continuam em atualização, elas podem mudar ao longo do dia, conforme a instituição for publicando os novos índices do período.

Chuva de mais de 100 mm

Fortaleza registrou nessa segunda-feira a maior precipitação em 24h — de 7h do dia anterior às 7h dessa data — do dia, acumulando um volume de 110 mm. A atividade intensa se concentrou, principalmente, durante a madrugada, período em que alguns bairros registraram pontos de alagamento e transtornos causados pela água.

Na Cidade dos Funcionários, residentes detalharam que casas foram invadidas pela água. Já no Moura Brasil, uma cratera surgiu após as fortes chuvas.

Os moradores do Conjunto Ceará, nas proximidades do canal da 4ª Etapa do Bairro, também precisaram sair de casa durante a madrugada para ajudar a escoar a água.