Fortaleza, Caucaia e mais 80 cidades do CE estão sob aviso de chuvas intensas até esta terça (14)

As chuvas que banham Fortaleza e a Região Metropolitana desde domingo (12) devem continuar intensas até esta terça-feira (14). Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta perigo potencial pelas precipitações na capital e em mais 81 cidades do Ceará.

O aviso “amarelo”, que tem nível 2 de severidade, é válido das 10h desta segunda (13) às 10h de terça, e prevê que as chuvas podem gerar acumulados de até 50 milímetros por dia, com ventos de 30 a 60 km/h.

Cidades sob aviso de perigo potencial

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Canindé

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Horizonte

Ibiapina

Irauçuba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Pires Ferreira

Redenção

Reriutaba

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará

Como funcionam os avisos

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;

chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h; Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos, como explicou o Inmet ao Diário do Nordeste.

O Inmet aponta que nos locais onde há aviso de maior perigo causado pelas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por isso, o instituto lista orientações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão do tempo para o Ceará

Na manhã desta segunda (13), a chuva deve se concentrar no Litoral de Fortaleza, de acordo com a Funceme. Já durante a tarde, as precipitações devem predominar no Litoral do Pecém, Litoral Norte e Ibiapaba.

Para terça-feira (14), a previsão da Funceme é que ocorra chuva no período da manhã na faixa litorânea de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte. À tarde, “espera-se que a chuva se concentre no noroeste do Ceará”; e à noite, a Região do Cariri deve apresentar chuvas fracas e passageiras.