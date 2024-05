Com chuva e transbordo de canais, Fortaleza tem bairros inundados nesta segunda-feira (13); assista

As chuvas que atingiram Fortaleza entre a noite do domingo (12) e a madrugada desta segunda-feira (13) geraram pontos de alagamentos e enchentes em diversos bairros da cidade. Moradores registraram a situação em vídeos compartilhados nas redes sociais.

No bairro Jardim América, um trecho da Rua Waldery Uchoa se transformou em rio com a cheia do canal que passa pelo logradouro. A água chegou a invadir casas, mas retrocedeu no começo da manhã.

O mesmo aqueduto é interligado ao Polo de Lazer Gustavo Braga, no bairro Bom Futuro, que também ficou completamente inundado durante a madrugada.

Veja também Ceará Defesa Civil atende 40 ocorrências de alagamentos e inundações durante chuva em Fortaleza Ceará Nível de rio sobe devido às chuvas, alaga BR-222 e provoca bloqueios em Caucaia; confira desvios

A Avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macêdo, também teve pontos de alagamento, e a água chegou a invadir por completo um posto de combustível. Ruas do bairro Conjunto Ceará também ficaram inundadas durante as chuvas desta segunda-feira (13).

Moradores do Genibaú também mostraram a cheia que deixou ruas do bairro inundadas, e atribuíram o cenário ao transbordo do Rio Maranguapinho.