Defesa Civil atende 40 ocorrências de alagamentos e inundações durante chuva em Fortaleza

Fortaleza passou por uma madrugada de chuva forte, nesta segunda-feira (13). Após registro de mais de 100 mm, a Defesa Civil do município recebeu chamados para 40 ocorrências — a maioria dos casos de alagamentos e inundações.

O órgão fez uma relação dos bairros mais afetados pelas precipitações. Pelo menos 20 bairros tiveram registros de ocorrências.

Veja lista de bairros afetados:

Aeroporto

Álvaro Weyne

Autran Nunes

Bom Jardim

Centro

Conjunto Ceará

Cristo Redentor

Damas

Dom Lustosa

Genibaú

Granja Lisboa

Henrique Jorge

Itaoca

Jardim América

Jóquei Clube

Meireles

Mondubim

Montese

Parangaba

Passaré

Conforme dados coletados no portal da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que mede as chuvas nos 184 municípios do Estado, Fortaleza registrou pelo menos três pontos com chuvas acima dos 100 mm.

As precipitações foram nas regiões dos bairros Edson Queiroz, Antônio Diogo e Centro. Os dados seguem em atualização.

A Defesa Civil alerta que, em caso de qualquer risco, deve ser acionada via telefone pelo número 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender às demandas da população.

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, até terça-feira (14), a formação de áreas de instabilidade podem favorecer a ocorrência de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Litoral Norte, no Litoral do Pecém e na Ibiapaba.

As chuvas previstas tendem a ser de intensidade fraca e de curta duração. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico indutor de chuvas durante a quadra chuvosa no estado, encontra-se afastada do norte do Nordeste do Brasil (NEB).



Em relação à temperatura, são esperadas máximas de até 36ºC no Cariri, na Jaguaribana e no Litoral Norte. Nas demais macrorregiões, máximas variando de 30 a 34°C. Em relação às temperaturas mínimas, a tendência é de valores de até 17°C nas regiões de serra. Na cidade de Fortaleza, temperatura mínima de 25ºC e máxima em torno de 32°C.