Ônibus invade estacionamento de padaria e quebra grade de proteção em acidente no Itaperi

Um ônibus da linha Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu invadiu a entrada de uma padaria no bairro Itaperi, na manhã desta terça-feira (14). O motorista trafegava na Avenida Silas Munguba quando perdeu o controle do veículo, entrou no estacionamento do estabelecimento comercial e quebrou a grade proteção.

O acidente aconteceu por volta de 6h. O veículo trafegava com passageiros, mas ninguém ficou ferido. Também não houve nenhuma pessoa ferida no estabelecimento comercial. O ônibus parou após ficar suspenso em uma calçada alta.

Assista:

Em conversa com a reportagem do Sistema Verdes Mares (SVM), o motorista informou que o acidente aconteceu por conta da pista molhada.

Por volta de 8h30, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) chegou ao local para realizar controle de tráfego.

A reportagem entrou em contato com o órgão municipal e aguarda mais informações sobre as causas do acidente.

Veículo chegou a bater em outro

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), o veículo da linha Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu teve "problemas técnicos" e, para evitar um acidente, o condutor desviou para a calçada, que estava sem pedestres.

Durante o ocorrido, o veículo atingiu outro ônibus, o da Antônio Bezerra/Lagoa/Unifor, que não foi danificado.

Nenhum passageiro ou pedestre se feriu. Os passageiros do veículo foram transferidos para outros ônibus e seguiram viagem sem maiores transtornos.