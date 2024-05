Estudantes reclamam de longas filas e tempo de espera para desbloquear carteirinha de 2023

Dezenas de estudantes têm reclamado de longas filas e tempo excessivo de espera na sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para desbloquear a carteirinha estudantil de 2023. Isso porque, no último dia 2 de maio, o prefeito da Capital, José Sarto (PDT), anunciou que prorrogaria o prazo de validade do documento do ano passado para quem tivesse solicitado a carteira deste ano e ainda não tivesse recebido.

Com a prorrogação, o documento de 2023 pode valer até 17 de maio. No entanto, diferentemente de anos anteriores, em que o desbloqueio era automático, para que o benefício continue, é preciso que o estudante — seja ele de instituição de ensino pública ou privada — compareça presencialmente à sede da Etufor.

Legenda: Estudantes que solicitaram o documento de 2024 e ainda não receberam podem desbloquear a carteirinha de 2023 para usar até 17 de maio Foto: Leabem Monteiro/SVM

"O universo de estudantes de Fortaleza é muito grande. Então, acaba tendo fila", justificou a coordenadora da Divisão da Gestão de Carteiras Estudantis da Etufor, Ivanderly da Silva Carvalho, em entrevista à Verdinha na manhã desta terça-feira (7).

Segundo Ivanderly, outro fator que colabora para a extensão das filas é deixar para solicitar o documento na última hora. "A gente tem ressaltado que o processo de [solicitação e fabricação de] carteira começa em janeiro. A gente tem que incentivar os estudantes que coloquem isso como prioridade", reforçou a gestora.

Veja também Ceará Contadora reúne amigos e faz aniversário surpresa para vendedora ambulante em semáforo de Fortaleza Ceará Unifor promove edição 2024 da Feira das Profissões e inova com concurso cultural Ceará Dez novas linhas de ônibus devem atender cidades da Região Metropolitana de Fortaleza; veja quais

Demora nas filas

Em entrevista à Verdinha, o estudante Flávio Araújo relatou que solicitou com antecedência o documento de 2024, mas que, até o momento, não recebeu. Ele era um dos que estavam na manhã desta terça-feira enfileirados na Etufor. "Está um pouquinho bagunçado, a demanda um pouco grande. Realmente, esse transtorno não tem como não acontecer", ponderou.

Outra estudante, que não se identificou à reportagem, criticou a decisão da Prefeitura de não desbloquear automaticamente as carteirinhas. "Fico indignada com essa situação porque, antes, não precisava. Aí fica um aglomerado de pessoas, despendendo tempo", continuou.

Irritado com o tempo de espera, o pai de uma aluna, que também não se identificou, decidiu sair da fila, mesmo que isso significasse não poder desbloquear o documento da filha, que ainda não recebeu o novo. "Não vou esperar. Desbloquear só por dez dias? [...] Teria que ter uma organização e não está tendo. Não vou esperar, não", concluiu.

Veja também Ceará Como 5 municípios em pior situação de vacinação de bebês conseguiram atingir a meta no Ceará

Prorrogação de validade da carteirinha 2023

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou, na última quinta-feira (2), a prorrogação do prazo de validade das carteiras estudantis de 2023 por mais 15 dias. Contudo, a medida vale apenas para os alunos que solicitaram e ainda não receberam o documento deste ano. Neste caso, a antiga carteirinha segue válida até 17 de maio.

Com a prorrogação, os estudantes que têm o documento do ano passado podem continuar se beneficiando da tarifa especial no valor de R$ 1,50, além do Passe Livre. Porém, para ter autorização, é preciso comparecer à sede da Etufor com documentos de identificação e efetivar o desbloqueio.

Quem solicitou o novo documento e ainda não o recebeu, pode verificar o processo de confecção no site da Prefeitura. As novas carteiras estão automaticamente desbloqueadas no validador dos ônibus