Dez novas linhas de ônibus devem atender cidades da Região Metropolitana de Fortaleza; veja quais

Moradores das cidades de Trairi, Paraipaba, Paracuru e São Luís do Curu serão beneficiados com mais 10 linhas de transporte público regular para se deslocarem pela Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A novidade foi anunciada pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) nesta terça-feira (7), confirmando que o aumento de linhas crescerá, consequentemente, a frota de veículos rodando nessas cidades.

Ao todo, serão 32 linhas que atenderão uma frequência mensal estimada de 37.158 passageiros. Antes, 22 linhas atendiam os usuários das cidades citadas.

Veja também Ceará Cidades do Ceará devem receber R$ 14,5 milhões para construção de unidades de saúde; veja lista Ceará Gestante mostra talento musical e ganha clipe e ensaio fotográfico em hospital de Sobral; veja vídeo

Outra novidade será a inclusão da sede do município de São Gonçalo do Amarante no itinerário de outras três linhas metropolitanas, assim como as linhas, na própria cidade, chamadas de Fortaleza/Paracuru, Fortaleza/Paraipaba e Fortaleza/Trairi.

A nova programação de linhas do serviço metropolitano, pontua a Arce, atenderá aos estudantes beneficiados com o Programa VaiVem Livre, do Governo do Estado.

"A RMF é muito extensa, e existem questões locais que devem ser consideradas, como localidades atendidas por sistemas urbanos. E, claro, que a rede deve sofrer adaptações para se adequar a demanda, portanto ainda faremos ajustes para que o cidadão tenha acesso a uma maior diversidade de linhas", comentou o coordenador de transportes do Ente Regulador Cearense, Hélio Holanda.

Segundo a gestão, estudos foram cuidadosamente elaborados, com o intuito direto de que todos os municípios da Região Metropolitana fossem completamente atendidos.