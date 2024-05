Gestante mostra talento musical e ganha clipe e ensaio fotográfico em hospital de Sobral; veja vídeo

A gestante Yara Selma de Sousa, de 22 anos, chamou a atenção dos colaboradores e pacientes da Clínica Obstétrica do Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, ao mostrar seu talento para a música enquanto ficou internada na unidade. A cantora cativou tanto a admiração das enfermeiras obstétricas Raquel Amâncio e Danielly Paiva, que ganhou um ensaio fotográfico com direito a gravação de clipe nas dependências do HRN.

Segundo a Secretaria da Saúde (Sesa), Yara Selma ficou internada por quase um mês após um episódio de contrações e estava em uma gestação de risco. A paciente deu à luz o segundo filho no hospital e recebeu alta na última terça-feira (30).

Ela celebrou o momento especial da gravidez e agradeceu o carinho da equipe que organizou o clipe. Além das enfermeiras, um fotógrafo e uma maquiadora também participaram da produção. "Foi maravilhoso. Primeira vez que fiz um ensaio fotográfico de gestantes. Não estava esperando, foi um verdadeiro presente", disse Yara Selma.

Assista ao vídeo

A enfermeira e fotógrafa Danielly Paiva, responsável pelo ensaio fotográfico, destaca que o ensaio foi uma forma de elevar a autoestima da paciente e eternizar, por meio do registro, o período gestacional.

"Percebi, ao longo dos anos, a fortaleza e também a sensibilidade desse momento, principalmente para as gestantes que, por algum motivo, se encontram internadas. É natural que a autoestima da mulher sofra com tudo isso, já que ela estará mais sensível. Com isso, vi que elas poderiam ter um momento delas, mesmo estando internadas, e esse momento ficará registrado para a vida toda", contou Danielly.

Veja também Ceará Fortaleza recebe visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima; veja programação Ceará Moradores de Fortaleza reúnem doações para apoiar vítimas das enchentes no RS; saiba como ajudar

Yara Selma é cantora profissional e trabalha em barzinhos, restaurantes e eventos há 9 anos. Ela canta em gêneros musicais como jazz, blues, soul, forró das antigas, MPB, sertanejo, música internacional e rock.