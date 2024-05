Cidades do Ceará devem receber R$ 14,5 milhões para construção de unidades de saúde; veja list

O Ministério da Saúde aprovou mais oito propostas de municípios do Ceará para a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Ao todo, serão investidos mais de R$ 14,5 milhões em seis cidades diferentes no Estado, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), de acordo com a portaria do Ministério da Saúde publicada nesta segunda-feira (6).

Confira a lista:

Crato*

Iguatu

Irauçuba

Mombaça*

Quixeré

Solonópole

*Cidades com duas propostas aprovadas.

Conforme o Ministério da Saúde, a seleção dos municípios foi feita a partir de critérios técnicos, como maior vulnerabilidade socioeconômica, maiores vazios assistenciais na Atenção Primária e menores índices de cobertura de Estratégia de Saúde da Família.

Cada proposta tem o valor total de R$ 1,81 milhão via Fundo Municipal de Saúde. A ideia é expandir as equipes de Saúde da Família (eSF), de Saúde Bucal (eSB), das Multiprofissionais (eMulti) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Segundo o modelo de unidade divulgado pela pasta, as novas unidades do Ceará contarão com 48 assentos para espera na recepção, iluminação em LED e placas informativas padronizadas.

Legenda: Modelo de recepção de UBS divulgado pelo Ministério da Saúde Foto: Divulgação/MS

OUTROS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Em 25 de abril, outras 13 propostas cearenses já haviam sido autorizadas a receber recursos federais para a viabilização de novas UBSs, com 11 cidades contempladas. O investimento total previsto na portaria anterior é de cerca de R$ 26 milhões.

Veja a relação:

Aratuba

Caridade

Cascavel*

Catunda

Caucaia

Fortim

Granja

Horizonte

Maracanaú

Massapê*

Pires Ferreira

*Cidades com duas propostas aprovadas.