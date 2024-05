Unifor promove edição 2024 da Feira das Profissões e inova com concurso cultural

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, promove mais uma edição da Feira das Profissões. Em 2024, a iniciativa chega com grandes novidades nos dias 16 e 17 de maio. Uma das atrações desta edição será o concurso cultural, no qual os participantes concorrerão a dois Iphones 14. Confira o regulamento do concurso no site oficial da Unifor.

Para participar do concurso, é necessário realizar a inscrição até 15 de maio e comparecer, presencialmente, à feira. Durante o evento, os candidatos deverão localizar os links dos formulários de avaliação das atividades práticas, que serão divulgados ao redor do campus. Neles, será possível responder à pergunta: “Como a experiência vivenciada na Feira de Profissões Unifor influenciou sua decisão de carreira?”.

As duas respostas mais criativas, segundo os critérios da comissão julgadora, vão conquistar a premiação. O resultado dos vencedores será divulgado nas redes sociais da Unifor até o dia 30 de julho.

O acesso ao evento é gratuito e a programação contará com palestras, debates, oficinas e visitas guiadas, promovidas pelos quatro centros de ciências da Unifor, e acontecerá em diversos ambientes do campus, das 8h às 17 horas. Além disso, os estudantes terão a oportunidade de interagir com coordenadores, professores, alunos e egressos dos cursos da Unifor para tirar suas dúvidas acerca das formações e suas áreas de atuação.

Nos dois dias de feira, a Unifor vai receber milhares de estudantes, em sua maioria do ensino médio. Serão cerca de 100 escolas, públicas e privadas, de Fortaleza, do interior do Ceará e até de outros estados. O projeto é idealizado pela Vice-Reitoria de Ensino de Graduação e Pós-Graduação (VRE), tendo como objetivo auxiliar os jovens a fazerem a melhor escolha profissional.

Milena Baratta, professora da Unifor e assessora de apoio ao discente, destaca a importância da iniciativa: “A Feira de Profissões é um diferencial da Unifor, que proporciona uma oportunidade única de apresentar os cursos oferecidos pela universidade de forma abrangente e cativante. Além disso, o evento demonstra o compromisso da instituição com a educação e a orientação profissional dos estudantes, consolidando sua posição como uma instituição de ensino de excelência”, conclui.