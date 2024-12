Ceará confirma morte de criança de 1 ano por ameba 'comedora de cérebro' em Caucaia

O óbito de uma criança de 1 ano e 7 meses, em Caucaia, foi causado por meningoencefalite amebiana pela ameba Naegleria fowleri, conhecida como "comedora de cérebro". É o que confirmou a investigação da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), divulgada nesta terça-feira (10).

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o secretário Executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, o Tanta, disse que o caso é considerado “muito raro” e pode ser classificado como uma “fatalidade”. O gestor relatou, ainda, que a confirmação só foi possível porque a família autorizou a necropsia no corpo da criança.

Conforme uma nota técnica da Sesa, amostras de fragmentos de encéfalo foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, que confirmou a presença da ameba Naegleria fowleri. O mesmo laboratório também indicou a presença do agente infeccioso em amostra de água coletada na localidade.

Possivelmente, indica a Pasta, a contaminação da criança ocorreu pelo contato de água não tratada com suas narinas durante o banho ou lavagem do rosto. O óbito ocorreu em 19 de setembro deste ano, após 8 dias do início dos sintomas.

Com a confirmação, o caso de Caucaia se torna a segunda morte registrada pela causa no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o único caso desse tipo em humano tinha sido registrado em 1975, no estado de São Paulo.

“Esse é, portanto, um evento relevante para a saúde pública, que demanda uma investigação abrangente e criteriosa, tanto em aspectos etiológicos quanto epidemiológicos, para uma melhor compreensão do caso. É essencial, dada a raridade e a gravidade dessa infecção, informar os profissionais de saúde sobre suas principais características e implicações” Nota técnica da Sesa sobre o caso

INFECÇÃO

Naegleria fowleri é uma ameba de vida livre, um organismo unicelular que pode ser encontrado em água doce quente, como lagoas, açudes, rios e fontes termais. De acordo com a nota técnica da Sesa, a infecção ocorre por via nasal, por meio da inspiração, inalação e aspiração de água pelo nariz, com maior frequência durante mergulho.

A partir das narinas, a ameba migra pelo nervo olfatório até o cérebro, onde causa destruição do tecido cerebral e inflamação, resultando na meningoencefalite amebiana primária (PAM).

As infecções cerebrais causadas por Naegleria fowleri são consideradas muito raras, mas quase sempre fatais. Segundo estudos, a meningoencefalite amebiana primária tem uma taxa de letalidade de 97%.

O quadro da menina de Caucaia evoluiu rapidamente a partir do dia 12 de setembro deste ano, após a dor de garganta surgir como um primeiro sintoma. Em seguida, febre alta, vômitos constantes e danos neurológicos, como convulsões e nuca enrijecida, começaram a se manifestar na criança.

Em meio aos sintomas, a criança foi hospitalizada e, logo após, transferida para o Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza, onde faleceu dias depois, em 19 de setembro.