Motorista bate em poste e muro, e acidente causa queda de energia no bairro Maraponga

Um motorista bateu em um poste e, em seguida, no muro de um motel na avenida Benjamim Brasil, no bairro Maraponga, na manhã desta terça-feira (10). A colisão causou queda de energia na região. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada para realizar o bloqueio e desvio de tráfego na via.

Conforme o órgão de trânsito, o acidente ocorreu por volta das 5h30. Testemunhas relataram que o condutor trafegava em alta velocidade. Ele teria sofrido ferimentos e sido socorrido por meios próprios. O motorista seria o único ocupante do automóvel. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Legenda: Trecho de Avenida Benjamim Brasil foi bloqueado Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

Com o poste suspenso nos fios, foi necessário interditar a via no sentido da avenida Bernardo Manuel. Agentes da AMC estão no local orientando os motoristas.

Veja também Ceará Crise no IJF: Justiça impõe sigilo no plano de ação e aguarda informações financeiras do hospital Ceará Cearense que descobriu asteroide em programa da Nasa entra na lista da Forbes Under 30

A Enel Distribuição Ceará informou que uma equipe especializada está na região para realizar a substituição do poste.

"A distribuidora reforça ainda que o trecho está desenergizado, para evitar riscos elétricos. Equipes técnicas estão trabalhando para normalizar o fornecimento de energia o quanto antes para a região", informou a empresa.