Fortaleza amplia locais de vacinação contra Covid-19; veja unidades e grupos prioritários

Após o aumento do número de casos nas últimas semanas em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ampliou para 19 o número de postos de saúde aplicando imunização contra a Covid-19 para pessoas do grupo prioritário.

Nesta semana, o município recebeu cerca de 3.800 doses do imunizante Zalika, da fabricante Serum, enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo do Estado.

Segundo orientação da SMS, idosos e imunocomprometidos devem tomar duas doses ao ano do imunizante, independentemente do número de doses já recebidas. No caso dos demais grupos prioritários, a orientação é receber uma dose anual.

Veja lista de postos de saúde

Regional de Saúde I

Posto de Saúde Paulo de Melo: Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo

Posto de Saúde Francisco Domingos da Silva: Avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará

Posto de Saúde Lineu Jucá: Rua Vila Velha II, 101 - Barra do Ceará

Regional de Saúde II

Posto de Saúde Pio XII: Rua Belizário Távora, s/n - Pio XII

Posto de Saúde Aida Santos e Silva: Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón

Posto de Saúde Liduina Maria Araújo: Rua Ramos Botelho, 601 - Papicu

Regional de Saúde III

Posto de Saúde Gilmário Mourão Teixeira (CDFAM): Rua Pernambuco, 1674 - Panamericano

Posto de Saúde Francisco Pereira de Almeida: Rua Paraguai, 351 - Bela Vista

Posto de Saúde Meton de Alencar: Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra

Regional de Saúde IV

Posto de Saúde Dom José Bezerra Coutinho: Rua Primeiro de janeiro, s/n - Parangaba

Posto de Saúde Roberto Bruno: Av. Borges de Melo, 910 - Fátima

Posto de Saúde Oliveira Pombo: Rua Rio Grande do Sul, s/n - Couto Fernandes

Regional de Saúde V

Posto de Saúde Rita Maria Lemos Coelho: Rua Geci Freitas Monteiro (em frente ao número 67) - Parque Santa Rosa

Posto de Saúde Dr. Pontes Neto: Rua 541, 150 - 2ª etapa - Conjunto Ceará

Posto de Saúde Luiza Távora: Travessa São José, 940 - Mondubim

Posto de Saúde Luciano Torres de Melo: Rua Delta, 365 - Manoel Sátiro

Regional de Saúde VI

Posto de Saúde Mattos Dourado: Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz

Posto de Saúde Lúcia de Sousa Belém (Messejana): Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n - Messejana

Posto de Saúde Melo Jaborandi: Rua 315, 80 – Jangurussu

O que é preciso levar para a vacinação?

Tanto para crianças como para grupos prioritários, é preciso apresentar documentos de identidade com foto nos locais de vacinação.

Pessoas dos grupos prioritários devem, também, levar laudos médicos ou receituários que apontem as comorbidades ou comprovantes das atividades profissionais previstas.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos fins de semana em duas unidades de referência, nos postos Pio XII, no São João do Tauape; e no Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, das 8h às 16h30.

Quais são os grupos prioritários?

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme calendário de vacinação*

Gestantes e puérperas

Idosos 60 anos ou mais

Trabalhadores da saúde

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com comorbidades

Pessoas imunocomprometidas

Pessoas que vivem em instituições de longa permanência

Pessoas privadas de liberdade

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Indígenas

Ribeirinhos

Quilombolas

*Aplicadas dentro do calendário de rotina, independentemente de estarem ou não dentro do grupo prioritário.

Não vacinados

De acordo com a Prefeitura, pessoas que não fazem parte de nenhum grupo prioritário e nunca se vacinaram contra a Covid-19 devem tomar o novo imunizante, fabricado pela Moderna, bastando apenas uma dose para a proteção.