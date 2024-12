Jornalistas do SVM são premiados em diversas categorias no Prêmio Gandhi de Comunicação de 2024

Jornalistas do Sistema Verdes Mares foram premiados em diversas categorias do Prêmio Gandhi de Comunicação, realizado pela Agência da Boa Notícia, na noite desta quarta-feira (11). Conteúdos desenvolvidos por comunicadores do Diário do Nordeste e da Televisão Verdes Mares receberam destaque durante a cerimônia.

A série de seis reportagens, intitulada "Ceará: Comer e Curar", ficou em 3º lugar na categoria produtor online. A assinatura é do repórter Nícolas Paulino, com fotografias de Fabiane de Paula e Thiago Gadelha, edição de Dahiana Araújo e estratégia de distribuição de Arthur Calado. O material mostra como funcionam as cozinhas solidárias no Ceará, sublinhando temas como agricultura familiar, combate à fome, merenda escolar como aliada ao ensino e redução da evasão de estudantes no estado.

Em Fotojornalismo, o Diário do Nordeste conquistou 2º lugar com a matéria "Reencontros", de Fabiane de Paula.

A repórter Thatiany Nascimento foi premiada, em 3º lugar, na categoria Jornalismo Impresso e Digital pelo especial "Terra de Sabidos", também no DN. A série conta histórias de crianças e adolescentes que encontraram na educação um caminho para mudanças.

A TV Verdes Mares venceu o 1º lugar com a reportagem “Feminicídio: um crime de ódio”, liderada por Brenda Albuquerque. Já o material “Voluntariado: um gesto de amor”, assinado pelo repórter Arnaldo Araújo, foi condecorado em 3º lugar.