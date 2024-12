Alunos do CE são classificados para representar Estado na Tailândia, mas não têm recurso para viajar

Competições escolares provocam estudantes do mundo todo a colocarem à prova os conhecimentos adquiridos ao longo da formação. Neste ano, alunos do Ceará conseguiram obter destaque em um teste de nível internacional, mas não sabem se vão conseguir participar da próxima etapa, que ocorre em Bangkok, na Tailândia, no início de 2025.

Ao todo, 70 alunos do 1º Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó (CPM-GEF), na Avenida Mister Hull, em Fortaleza, conquistaram condecorações na edição de 2024 da Olimpíada Matemática Sem Fronteiras.

Em consequência, entre os medalhistas de ouro, 10 alunos foram convidados para participar da etapa presencial do International Talent Mathematics Contest (ITMC). Seis deles foram autorizados pelos pais a participarem do evento, que acontece entre 22 e 26 de fevereiro de 2025, no país asiático.

Em postagem nas redes sociais, o Colégio ressaltou que “se orgulha imensamente de ser o lar de mentes tão brilhantes, que nos inspiram com seu compromisso e superação. Desejamos muita sorte às equipes selecionadas para que consigam representar o colégio e o Brasil na Tailândia, levando consigo o brilho e a força da nossa família CPM”.

No entanto, apesar do reconhecimento, a viagem dos pequenos não está confirmada. Segundo familiares dos alunos selecionados, a gestão estadual alegou que não há orçamento para custeio de viagens para o próximo ano.

Uma consulta simples feita pelo Diário do Nordeste em buscadores mostra que, em média, passagens individuais de Fortaleza a Bangkok, na data do evento, custam por volta de R$12 mil. Já a hospedagem, para uma semana, varia de R$1 mil a R$2 mil.

“A escola incentivou a nós, pais, que providenciássemos toda a documentação para solicitar passagem e hospedagem das crianças à Seduc”, relata Anna Lydia Ribeiro, mãe de João Pedro Ribeiro, um dos cinco alunos do 6º ano convidados pelo ITMC.

Devido ao prazo de inscrição, ela precisou faltar ao trabalho para emitir alguns documentos, inclusive o passaporte do garoto. As outras cinco famílias seguiram o mesmo rito, mas, duas semanas depois, a Seduc teria retornado afirmando que não há verba disponível para custeio do deslocamento em 2025.

Anna Lydia reitera que, devido aos custos, as crianças só conseguem viajar com ajuda externa. Elas também precisam estar acompanhadas por um professor e um monitor para ter acesso às áreas do evento.

“Pra gente, é uma frustração, porque meu filho cria uma expectativa gigante”, lamenta a mãe. “A escola tem um setor de Olimpíadas e ele gosta muito, sempre participa”.

Tem verba para viajar?

A reportagem questionou à Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) se houve alguma tratativa oficial com as famílias e se a possibilidade de custeio foi analisada.

Em resposta, a Pasta informou que a solicitação chegou no dia 18 de novembro, mas, “em virtude do período de encerramento da execução orçamentária de 2024, não haverá condições de propiciar esse aporte financeiro para a Escola”.

Ainda assim, a Secretaria afirmou que tem investido na participação de alunos e professores em eventos científicos. Em 2024, mais de 60 escolas estaduais receberam R$1,4 milhão “para garantir que 573 participantes, entre alunos e professores, mostrassem suas experiências e projetos em eventos nacionais e internacionais”.

Além desse investimento, a Seduc ressaltou a realização do Ceará Científico, evento que apoia trabalhos em educação científica e é desenvolvido em três etapas: escolar, regional e estadual. “A ação reúne estudantes de escolas de todo o estado e são aportados mais de R$ 1 milhão”, declarou.

O que é a competição?

A ITMC é uma das maiores competições internacionais de matemática e reúne jovens de diversos países para desafiar suas habilidades e promover o intercâmbio de culturas e ideias.

A iniciativa é da Thai Talent Training (Treinamento de Talentos Tailandeses), agência de educação para superdotação em matemática, considerada uma das principais instituições da Ásia voltadas ao ensino de matemática e treinamento de estudantes com altas habilidades.

No Brasil, a iniciativa é apoiada pela Rede do Programa de Olimpíadas do Conhecimento, instituição de intercâmbio científico juvenil cuja missão é promover a excelência na educação por meio do estímulo ao interesse pela ciência, tecnologia e inovação.