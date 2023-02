Resultado do Enem 2022 é liberado; veja como acessar

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no fim da noite desta quarta-feira (8).

O ministro da Educação, Camilo Santana, havia anunciado a antecipação da divulgação para quinta-feira (9). A previsão inicial era que as notas fossem divulgadas somente na próxima segunda-feira (13).

Nas redes sociais, estudantes relatam que o site do Inep apresenta instabilidade.

Como acessar a nota do Enem 2022

Para acessar o boletim de desempenho, é preciso entrar no site do Inep, na Página do Participante, e fazer o login, digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

Os vestibulandos podem acessar as notas das provas de linguagens (português, língua estrangeira, artes e educação física), ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia), matemática, ciências da natureza (física, química e biologia) e da redação.

Os resultados para os treineiros, estudantes que ainda não concluíram o Ensino Médio, serão liberados apenas em abril - assim como os espelhos das redações.

A última edição do exame ocorreu nos últimos dias 13 e 20 de novembro. Se inscreveram para as provas quase 3,4 milhões de estudantes de todo o País, adesão que está entre as menores registradas desde que a avaliação passou a ser uma das principais portas de entrada para a universidade no Brasil.

Como usar nota do Enem

Os estudantes podem utilizar a nota do Enem para ingressar em instituições de ensino superior públicas ou privadas. Veja como:

Sisu

O programa seleciona estudantes para universidades públicas com base nas notas obtidas no Enem.

Inscrições: 16 a 24 de fevereiro

Resultado: 28 de fevereiro

Prouni

O programa distribui bolsas de estudo parciais e integrais para estudantes em instituições de ensino privadas.

Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultados: 1ª chamada – 7 de março | 2ª chamada – 21 de março

Fies

O programa financia o estudo de alunos de baixa renda em universidades privadas.

Inscrições: 7 a 10 de março

Resultado: 14 de março.