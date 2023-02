Resultados do Enem 2022 serão divulgados nesta quinta-feira (9), anuncia Camilo Santana

A divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 será antecipada para esta quinta-feira (9), segundo anúncio do ministro da Educação, Camilo Santana. A previsão inicial era que as notas fossem divulgadas somente na próxima segunda-feira (13), conforme informações do g1.

A nova data foi informada pelo ministro nesta quarta-feira (8), durante a apresentação dos dados do Censo Escolar da Educação Básica, na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

"Isso vai facilitar também todo o acesso dos nossos alunos ao Sisu [Sistema de Seleção Unificada]", disse.

Como acessar

Para acessar o boletim de desempenho, é preciso entrar no site do Inep, na Página do Participante, e fazer o login, digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

A última edição do exame ocorreu nos últimos dias 13 e 20 de novembro. Se inscreveram para as provas quase 3,4 milhões de estudantes de todo o País, adesão que está entre as menores registradas desde que a avaliação passou a ser uma das principais portas de entrada para a universidade no Brasil.