Colégio Militar do Corpo de Bombeiros tem 30 vagas abertas para turmas de EJA

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB) está com 30 vagas abertas para turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O projeto é destinado ao público que não completou os estudos ou não teve acesso à educação formal na idade certa. As aulas acontecem presencialmente, de segunda a sexta-feira, no período noturno e duram um ano e meio.

A pré-inscrição é online e realizada por meio do preenchimento de formulário eletrônico. Após a inscrição, os interessados precisam comparecer ao Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, situado na rua Adriano Martins, 435, Jacarecanga, em Fortaleza, entre 18h e 21h.

REQUISITOS NECESSÁRIOS

Os interessados no projeto devem possuir:

Idade mínima de 18 anos;

de 18 anos; Não ter concluído os ensinos na idade certa; e

os ensinos na idade certa; e Disponibilidade para aulas noturnas.

Após a inscrição, é preciso levar ao Colégio Militar:

Pasta escolar;

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Duas fotos 3×4; e

Comprovante de escolaridade.

É necessário levar os documentos originais e suas devidas cópias.