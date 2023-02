Trânsito muda na avenida Domingos Olímpio devido à instalação de arquibancadas do Carnaval

O trânsito de carros comuns em parte da faixa exclusiva para ônibus da avenida Domingo Olímpio está liberado, em Fortaleza, até o próximo dia 26. A mudança temporária começou no último sábado (4), com o início dos preparativos da via para receber a programação do Carnaval da Capital.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) bloqueou as faixas de tráfego situadas junto ao canteiro central do logradouro, em ambos os sentidos, no trecho entre as avenidas da Universidade e Aguanambi.

Legenda: Interdição parcial nos dois sentidos segue até 26 de fevereiro Foto: Davi César/SVM

A interdição foi necessária para a montagem das arquibancadas, que devem ser usadas pelo público durante o desfile carnavalesco.

Motoristas que desejarem evitar trafegar pela avenida Domingos Olímpio podem utilizar as seguintes opções de rota alternativa: as avenidas Duque de Caxias e 13 de Maio.

Segundo a Prefeitura, agentes de trânsito atuam dando suporte operacional aos condutores no trecho, disciplinando a circulação. Não haverá mudança no itinerário de linhas de ônibus.

