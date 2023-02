Peixe-boi solta no Ceará perde aparelho rastreador e é encontrada no Piauí

A peixe-boi Pintada, solta no mar do Ceará no dia 16 de janeiro após duas reabilitações, foi encontrada no Piauí nesta segunda-feira (6) dias depois de ser emitido um alerta para sua localização. Ela perdeu seu equipamento na madrugada de 26 de janeiro, segundo a ONG Aquasis.

Pintada foi localizada a mais de mil km de onde foi o solta. Conforme o veterinário e vice-presidente da Aquasis, Vitor Luz, equipes da organização estão em Parnaíba, na Praia da Pedra do Sal, onde a animal foi achada.

A operação seguirá na noite desta segunda. Segundo Luz, o equipamento de monitoramento será recolocado e Pintada será soltar em um rio que divide os estados do Ceará e do Piauí.

História de Pintada

A peixe-boi Pintada, que por questões de saúde teve de retornar ao Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM), em Caucaia, meses após ser solta no mar em 2021, foi solta novamente no mar da Praia de Icapuí, no litoral do Ceará no dia 16 de janeiro.

Pintada foi primeiramente devolvida ao mar em 6 de julho de 2021, após mais de 5 anos em reabilitação no CRMM, depois de encalhar em Icapuí, ainda filhote, em 2015. No entanto, o animal marinho perdeu muito peso e começou a ficar debilitada.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE