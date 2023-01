Peixe-boi que foi solta e precisou voltar à reabilitação será novamente devolvida ao mar no Ceará

A peixe-boi Pintada, que por questões de saúde teve de retornar ao Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM), em Caucaia, meses após ser solta no mar em 2021, terá uma nova chance na natureza. Nesta segunda-feira (16), equipes da organização não-governamental (ONG) Aquasis vão reintroduzi-la ao mar na Praia de Icapuí, no litoral do Ceará, onde há um cativeiro de aclimatação para peixes-bois que esperam para ser soltos.

Pintada foi primeiramente devolvida ao mar em 6 de julho de 2021, após mais de 5 anos em reabilitação no CRMM, depois de encalhar em Icapuí, ainda filhote, em 2015. No entanto, o animal marinho perdeu muito peso e começou a ficar debilitada.

Ela permaneceu alguns meses abrigada no Rio Mundaú, em Trairi, após uma longa jornada de viagem de 200 km no litoral Leste-Oeste. No local, ela se alimentou de pequenas folhas e bebeu água doce, mas os alimentos não foram suficientes para mantê-la.

Monitoramento

Após a soltura, a equipe do Programa de Mamíferos Marinhos (PMM) da Aquasis acompanhou Pintada por meio de um equipamento de monitoramento, que eventualmente acabou perdendo-se no mar. A expectativa era de que ela permanecesse na região de Icapuí, onde há uma população de peixes-bois nativa e com condições ecológicas ideais.

Legenda: A peixe-boi pintada em julho de 2021, dias após ser solta no mar, durante monitoramento da equipe da Aquasis Foto: Acervo Aquasis

Moradores e voluntários conseguiram localizar Pintada, que foi remarcada com o transmissor para que o monitoramento continuasse. Ela ficou no Rio Mundaú até novembro de 2021, mas acabou indo para o Rio Acaraú, mais a oeste.

Foi quando a equipe tomou a decisão de levá-la de volta ao CRMM, em Caucaia, para ela recuperar o peso perdido. Passado um período de quarentena, Pintada voltou ao Cativeiro de Aclimatação, em Icapuí.

É de lá que às 7h do dia 16 de janeiro a peixe-boi terá mais uma chance de retornar ao seu habitat e adaptar-se a vida livre de cativeiros.

A Aquasis alerta que caso alguém veja Pintada após a soltura "evite se aproximar, não forneça bebidas ou alimentos, não retire o transmissor e entre em contato imediatamente com a equipe de monitoramento por meio do número (85) 99800-0109".