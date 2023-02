Gata desaparece após doação de sofá em Fortaleza, e tutores oferecem recompensa para localizá-la

Um gesto de caridade de um casal de Fortaleza acabou se transformando em aflição após o desaparecimento de um pet. O caso aconteceu há um mês, quando um sofá foi doado e os tutores não perceberam que uma das gatas da família estava escondida no móvel.

O programador Gabriel Melo, 34, conta que ele e a esposa, Renata Sousa, trocaram de sofá no início do ano. O antigo acabou sendo doado para um rapaz que, no dia 7 de janeiro, esteve no apartamento do casal para deixar caixas com coisas enviadas pela mãe de Renata.

O móvel antigo foi então levado pelo rapaz para casa, ainda pela manhã, em uma comunidade do bairro Papicu, sem saber que a gata, de nome Dyna, estava escondida no estofado. Gabriel conta que eles só perceberam o que tinha acontecido à noite. "Como ela é uma gata que passa o dia escondida, a gente só sentiu falta por volta das 18 horas, quando ela costumava sair para comer", disse.

Após perceber o ocorrido, o casal entrou em contato com o rapaz para resgatar Dyna, mas ela já não estava no móvel. A suspeita da família é que o animal tenha saído do sofá - já na casa para onde o item foi levado - sem os novos proprietários perceberem, e fugido. Na mesma noite, o casal foi até o local procurar a gata pela comunidade, sem sucesso.

Buscas diárias

Desde então, e todos os dias, Gabriel e Renata fazem buscas pelos arredores de onde Dyna foi vista pela última vez, na rua Raimundo Oliveira Filho, na região do Papicu. O casal também divulga as imagens da gata nas redes sociais e oferece recompensa para quem tiver informações sobre a localização dela.

Dyna tem dois anos de idade, é de pequeno porte e com pelagem branca, marrom e preto. Segundo o tutor, a gatinha tem medo de estranhos e é um pouco arisca.

"Chegamos a usar um serviço de localização, mas não teve tanto retorno. Hoje a gente anuncia muito nas redes sociais, cola cartazes e colocamos recompensa", afirma.

Caso semelhante

Em Santa Catarina, outro caso envolvendo pets e sofá foi registrado. Na cidade de Joinville, uma mulher comprou um sofá usado e se deparou com uma cachorra dentro do móvel. O item foi adquirido de uma pessoa que informou que o animal não era dela. Resgatada, a cachorra foi oferecida para adoção e ganhou um novo lar.

