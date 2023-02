Mulher compra sofá usado e encontra cachorra dentro do móvel, em Santa Catarina

Uma mulher de Joinville, no norte de Santa Catarina, comprou um sofá usado e se deparou com uma cachorra dentro do móvel. O item foi adquirido de outra mulher, que informou que o animal não era dela. As informações são do g1.

A compradora acionou a Frente de Ação pelos Direitos Animais (Frada), que colocou um anúncio de adoção na internet. Segundo a instituição, ninguém sabe como o animal foi parar no sofá, mas a suspeita é de que tenha sido abandonado.

Cadela ganha lar

Na última sexta-feira (3), a cachorra, que tem de cerca de sete meses e é de porte pequeno, foi adotada por Soraya Gomes Garcia. "Estou feliz demais por ela ter aparecido na minha vida", contou a nova tutora de Mel, como foi batizada.

A Polícia Civil de Santa Catarina foi questionada pelo g1 se o caso seria investigado como crime de maus-tratos, mas a corporação não se posicionou.