Morte do influencer Gabriel Netto será investigada pela Polícia Civil

A morte do influenciador digital Gabriel Netto, de 20 anos, será investigada pela Polícia Civil, segundo informou, na tarde desta segunda-feira (6), o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, responsável por encaminhar a ocorrência. O jovem morreu afogado enquanto nadava em uma represa localizada em Minas Gerais. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Militar, Gabriel estava em uma festa com familiares e amigos, no sábado (4), quando sumiu por volta das 18h.

Ele foi encontrado nas águas da represa, já sem consciência, aproximadamente 40 minutos depois. Amigos ainda fizeram o resgate do rapaz, que foi retirado do local, mas não resistiu e acabou morrendo antes da chegada da equipe médica.

O corpo do tiktoker foi sepultado na tarde de domingo (5), em Tabuleiro, cidade localizada a cerca de 55km de Juiz de Fora.

ADEUS DA FAMÍLIA

Aline Oliveira Netto, irmã de Gabriel, despediu-se pelo Instagram, falando da "maior dor" que já sentiu na vida. "Hoje, não perdi apenas um irmão, perdi uma parte da minha alma. O meu amigo, conselheiro, companheiro de vida, de trabalho, das festinhas", disse.

"Uma grande parte de mim se foi com você. Estive com você até no seu último minuto de vida. Sou eternamente grata pela nossa união. Você foi e sempre será o nosso Gabriel. Esta é a maior dor que alguma vez experimentei na vida. Perder meu irmão é perder parte da minha vida, é ver desvanecer a felicidade, a alegria de existir", completou.