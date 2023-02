Empresária de 28 anos é morta a facadas e encontrada dentro de carro em SP

Uma empresária de 28 anos foi morta a facadas e encontrada no banco do passageiro de seu carro, um Jeep Renegade, na última sexta-feira (3), em Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. O corpo de Thais Rocha Secundino tinha perfurações no pescoço e na barriga. As informações são do portal g1.

Os principais suspeitos do crime são uma amiga de Thaís, uma mulher de 31 anos, e o motorista dela, um homem de 45, que foram presos temporariamente, segundo a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamentos Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita trabalhava com Thaís numa adega de bebidas da qual a vítima era proprietária. Já o motorista prestava serviços para essa amiga da empresária. As investigações apontam que Thaís pode ter sido assassinada por um suposto desvio de dinheiro da sua adega. O golpe teria sido aplicado pela amiga com a ajuda do funcionário. A faca usada no crime não foi achada pela polícia.

"O namorado da vítima falou que Thaís tinha ido ao encontro dessa amiga para tirar satisfações dela, mas depois não voltou para casa", disse a delegada.

Ainda segundo a publicação, os dois são investigados inicialmente por homicídio, mas ainda não há confirmação se eles foram indiciados pelo crime.

Durante o depoimento à polícia, os suspeitos não confessaram o assassinato da empresária. "Eles negam o crime, mas temos indícios fortes de que os dois participaram do homicídio da empresária", afirmou Ivalda Aleixo.

A delegada esclareceu que ainda há investigações sobre quem seria o mandante e o autor do crime.