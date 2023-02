Viral no TikTok, chef do 'Clara in Casa' já foi citada na COI das Fake News

Rolando pelas páginas de vídeos nas redes sociais, você já deve ter se deparado com um "olá, bem-vindos ao Clara in Casa". O bordão indica que vêm, por aí, receitas feitas pela chef de cozinha Taiza Krueder.

A influenciadora que viralizou no TikTok usa o "Clara" em referência ao Clara Resorts, do qual ela é CEO e chef de cozinha. O que muitos não sabem, também, é que ela foi citada na CPI das Fake News, em 2019, por supostamente ter financiado uma rede de desinformação em prol da eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2018.

Naquele ano, ele vendeu o pleito pelo PSL (que virou União Brasil posteriormente) e em segundo turno contra Fernando Haddad (PT)

Ela foi citada nas investigações pelo senador Rogério Carvalho (PT), em dezembro de 2019.

"Segundo informações, a senhora Taiza Krueder Brawn disse que dinheiro não era problema e ofereceu R$ 10 milhões entre o primeiro e o segundo turno para financiar esse tipo de atividade e as notícias falsas que seriam veiculadas nesse período. Eu queria saber se a senhora tem informações, se a senhora conhece essas pessoas e se a senhora tem alguma orientação a dar à CPI da Fake News em relação a essas questões", questionou à deputada federal Joice Hasselmann durante a audiência.

A parlamentar disse que não conhecia Taiza Krueder. "Em relação a essa Taiza, eu acho que eu não a conheço. Eu não me lembro dela, mas ouvir falar alguma coisa que ela seria ligada a um hotel. Eu ouvi falar alguma coisa a esse respeito", afirmou, à época.

Chef rebate acusações

Em entrevista ao G1, Taiza negou qualquer participação no financiamento da rede de propagação de mentiras, especializada em disparo de notícias falsas.

“Me envolveram até em coisa que não é verdade. Eu nem sei quem são aquelas pessoas. Eu fui citada sem nenhuma prova ou comprovação. Nunca fui chamada para me defender, fui citada de forma leviana. A CPI acabou sem conclusão nenhuma a meu respeito”, afirmou a chef de cozinha.

“Eu jamais faria nada de errado, jamais me envolvi em nada que seja obscuro. Nem combina com meu perfil, não tenho ligação com nenhum governo, eu tenho hóspedes e colaboradores dos dois lados. Era alguém tentando me prejudicar, eu realmente não entendi aquilo”, declarou, ainda.