Rio de Janeiro registra recorde de temperatura em 2023; sensação térmica chega a 58º C

O primeiro sábado de fevereiro foi de temperaturas altas na cidade do Rio de Janeiro. A capital carioca registrou a maior temperatura do ano: 38,8ºC, no bairro Marambaia. A sensação térmica foi ainda maior, batendo os 58ºC.

Mesmo os pontos da cidade onde a sensação térmica foi mais baixa, o número ainda ultrapassou os 40ºC, ficando em 40,3º no ponto mais "frio da cidade", o bairro Alto da Boa Vista. As altas temperaturas acompanharam o primeiro fim de semana de pré-carnaval na capital carioca, além de praias lotadas.

Para os banhistas, o mar ainda reservou mais uma surpresa além das altas temperaturas: águas turvas. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a coloração escura do mar ocorreu devido a presença da espécie de alga Tetraselmis sp.

Ainda segundo o órgão, não há risco à saúde de banhistas. Esta espécie de águas costuma se proliferar no verão, devido as altas temperaturas, à forte incidência solar e os nutrientes que ficam disponíveis na zona costeira - o que pode explicar o fenômeno visto nas praias cariocas neste sábado (4).

Para o domingo (5), a previsão do tempo é de chuva moderada e temperaturas um pouco mais amenas, com a previsão de máxima de 34,9°C.