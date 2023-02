Belo Horizonte distribui joaninhas para evitar pragas em jardins e plantações

Felipe Vivas de Sá Técnico da biofábrica de joaninhas

"A gente coloca em pacotinhos com alguns informativos para fazer a liberação no meio ambiente, das espécies que nós cultivamos aqui e um pacotinho com sementes de plantas atrativas para as joaninhas, como coentro, mostarda e erva doce. São plantas que dão pólen, dão pulgões e vão atrair as joaninhas para aquele ecossistema"