Marinha afunda navio porta-aviões com substâncias tóxicas; ambientalistas veem risco de contaminação

O navio porta-aviões São Paulo foi afundado pela Marinha brasileira nesta sexta-feira (3), embarcação gerou polêmica entre ambientalistas que afirmam riscos de contaminação. As informações são da Folha de S.Paulo.

O naufrágio ocorreu a 350 quilômetros da costa brasileira, em área com profundidade de 5.000 metros. Marinha já havia recebido uma proposta de R$ 30 milhões de um grupo saudita pela embarcação, mas mesmo assim optou pelo naufrágio.

"O procedimento foi conduzido com as necessárias competências técnica e segurança pela Marinha do Brasil, a fim de evitar prejuízos de ordem logística, operacional, ambiental e econômica ao Estado brasileiro", disse a Marinha, em nota.