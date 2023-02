PF deflagra nova fase de operação contra envolvidos em atos terroristas no Distrito Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a quarta fase da Operação "Lesa Pátria", com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os ataques em Brasília do dia 8 de janeiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os alvos são dos estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal.

Até as 7h30, um dos mandados de prisão havia sido cumprido em Goiás, segundo informação do portal g1.

A PF afirma que os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A operação Lesa Pátria é tratada pela PF como permanente. Na última sexta-feira (27), mandados foram cumpridos em cinco estados e no Distrito Federal.

Relembre

No dia 8 de janeiro, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos três poderes da República — o Congresso Nacional, o plenário do STF e o Palácio do Planalto — em Brasília.

Vidraças foram quebradas e houve pontos com fumaça. Além disso, um veículo da Força Nacional caiu no espelho d'água do prédio que guarda o Senado e a Câmara dos Deputados.