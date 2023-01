PF deflagra nova operação contra envolvidos em atos terroristas; parente de Bolsonaro é alvo, diz TV

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27), mais uma fase da operação “Lesa Pátria” para identificar os responsáveis que participaram, financiaram ou fomentaram os ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. Alguns dos mandados de busca e apreensão têm como alvo endereços ligados a Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. leia mais PontoPoder Cearenses estão na lista de presos após atos terroristas em Brasília; veja quem são PontoPoder Governo identificou financiadores de ataques em pelo menos dez estados, diz Flávio Dino Conforme a TV Globo, agentes que atuam na ação foram aos imóveis relacionados ao familiar do antigo mandatário do País, localizados em Brasília e no Rio de Janeiro. A corporação não informou os itens apreendidos na ocasião. Léo Índio compareceu ao ato extremista, registrado no início desde mês, e chegou a publicar imagens em cima do Congresso Nacional e próximo ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma das fotos, é possível notar que ele está com os olhos avermelhados, alteração supostamente provocada pelo gás lacrimogêneo usado pela Polícia Militar, segundo relatou. Legenda: Policiais cumpriram mandados em imóveis relacionados ao sobrinho de Jair Bolsonaro, localizados em Brasília e Rio de Janeiro Foto: reprodução/redes sociais Nova fase da 'Lesa Pátria'

Ao todo estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo e no Distrito Federal.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Relembre

No dia 8 de janeiro, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos três poderes da República — o Congresso Nacional, o plenário do STF e o Palácio do Planalto — em Brasília. Vidraças foram quebradas e houve pontos com fumaça. Além disso, um veículo da Força Nacional caiu no espelho d'água do prédio que guarda o Senado e a Câmara dos Deputados.

Nos prédios públicos, protestantes exigiram a intervenção militar, destruíram bens públicos e emblemáticos, como, por exemplo, a porta do gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.