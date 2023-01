Governo identificou financiadores de ataques em pelo menos dez estados, diz Flávio Dino

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta terça-feira (9) que já foram identificados em pelo menos dez estados financiadores dos atos terroristas em Brasília.

Um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiu e depredou o Palácio do Planalto e as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde de domingo (8). Os invasores, que já estavam acampados no local há mais de 60 dias, destruíram mobília, quadros e aparelhos eletrônicos dos prédios públicos.

Flávio Dino não disse em quais estados os financiadores dos atentados foram identificados e se algum já foi preso. O titular afirmou que cerca de 1,2 mil pessoas foram detidas no ato. Ele comparou os ataques ao atentado ao Capitólio dos Estados Unidos.

"Não é possível ainda distinguir, nitidamente, responsabilidades quanto ao financiamento. O que é possível afirmar cabalmente é que havia financiamento. Temos a relação de todos os contratantes dos ônibus, todas essas pessoas serão chamadas para prestar esclarecimentos, porque são pessoas que contrataram ônibus que não eram para excursões turísticas", disse Flávio Dino.

O ministro afirmou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) enviou à Polícia Federal (PF) a lista com os contratantes dos ônibus que transportaram manifestantes a Brasília. "Esse é o primeiro caminho para identificar os chamados financiadores", disse.

Os detidos após a invasão foram levados à Academia Nacional da Polícia Federal, onde são ouvidos. "Neste momento, estão sob guarda da Polícia Federal, que está ouvindo e lavrando os documentos pertinentes e haverá o encaminhamento ao Poder Judiciário, creio que hoje ou amanhã", disse.

Parte dos terroristas já foi identificada pelos internautas, a partir de vídeos registrados durante os atos criminosos. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública criou o e-mail denuncia@mj.gov.br para receber informações sobre os atentados terroristas desse domingo.

Quais os crimes dos terroristas?

Na decisão em que determinou a desmobilização de acampamentos golpistas e a identificação e prisão dos responsáveis pelos atos terroristas em Brasília, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, apontou indícios de quais crimes foram cometidos na invasão.

São eles: