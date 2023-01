Terroristas identificados: confira nomes de invasores que atacaram prédios públicos no DF

Parte dos terroristas que invadiram e depredaram o patrimônio público nas sedes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, nesse domingo (8), foram identificados por internautas ao serem flagrados em vídeos registrados durante os atos criminosos em Brasília.

As listas colaborativas são alimentadas por diversos usuários, que usam as imagens capturadas e compartilhadas, muitas vezes, pelos próprios suspeitos, para divulgar quem são os supostos envolvidos nos vandalismos deste fim de semana. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, cerca de 300 pessoas foram presas em flagrante até o início da manhã desta segunda-feira (9).

Entre os identificados é possível destacar algumas personalidades conhecidas do público, como o artista plástico Adriano Castro, que ficou famoso após participar da primeira edição do Big Brother Brasil (BBB). No domingo, ele fez uma transmissão ao vivo, por mais de quatro horas, no canal que mantém no YouTube, em que conversou com vários manifestantes que participaram da invasão.

Em determinada trecho, Castro diz esperar que o movimento tenha mais de 1 milhão de pessoas. Após a repercussão, o vídeo saiu do ar. Em outra live, o ex-participante do reality show, considerado o vilão da edição, comemora a presença dos outros terroristas e mostra as caravanas com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegando na Capital do Brasil.

Após ser criticado, ele publicou outro vídeo, no mesmo dia, em que garantiu não incentivar "baderna, terrorismo, quebra-quebra".

Lista de terrorista identificados

Abaixo, confira os nomes de manifestantes que participaram dos atos criminosos, conforme informações do portal g1.

Adriano Castro - artista plástico e ex-BBB;

Maria Do Perpétuo Socorro Aguiar Germano, conhecida como Perpétua Aguiar - fisioterapeuta e candidata derrotada a deputada estadual no Ceará ;

- fisioterapeuta e ; Andrea Barth - motorista no município de Naviraí, Mato Grosso do Sul;

Gilberto da Silva Ferreira - mecânico e suplente de vereador na cidade de Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul;

José Ruy - vereador de Inhumas, Goiás;

Kennedy Alves - apoiador do ex-presidente que reside em Alpinópolis, Minas Gerais;

Léo Índio - primo dos filhos mais velhos de Jair Bolsonaro;

Luciano Oliveira dos Santos, mas conhecido como Popó Bolsonaro - morador de Itabaiana, Sergipe;

Lucimário Benedito Camargo, também chamado de Mário Furacão - empresário e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Verde, Goiás;

Marco Túlio Rios Carvalho - empreendedor e advogado de São João del Rei, Minas Gerais;

Marcos Alexandre Mataveli de Morais - ex-vice-prefeito de Pancas, Espírito Santo;

Pâmela Bório (PSC) - ex-primeira-dama da Paraíba;

Samuel Faria - apoiador do ex-presidente e morador de Socorro, São Paulo;

Sara Sany - protetora de animais do município de Sete Lagoas, Minas Gerais;

Thiago Queiroz - candidato derrotado a deputado estadual e advogado de Patos de Minas, Minas Gerais;

Symon Patriota - diz ser um dos organizadores do acampamento que bloqueia uma avenida ao lado da Escola de Cadetes em Campinas, São Paulo;

Silvério Santos - policial militar de Goiás

William Ferreira da Silva, também conhecido como 'Homem do Tempo' - candidato derrotado ao cargo de deputado estadual de Rondônia;

Zuleica Portes Machado - servidora pública de Paty do Alferes, Rio de Janeiro.

